Il deepfake “buono”, in Liguria l’intelligenza artificiale fa rivivere un testimone della Shoah

Genova. Per chi ancora, all’alba del 2024, non lo sapesse, il deepfake è quella tecnica usata per combinare e sovrapporre immagini e video esistenti a video o immagini originali, tramite una tecnica di apprendimento automatico, conosciuta come rete antagonista generativa. Si tratta di una delle applicazioni più rischiose dell’intelligenza artificiale, infatti è stata usata per creare, ad esempio, falsi video pornografici per ricattare personaggi famosi, per diffondere falsi video di politici per manipolare le campagne elettorali, per creare ad arte fake news e crimini informatici, per compiere atti di ciber-bullismo.

Ma la tecnologia faccia “anche cose buone”, persino quando si parla di deepfake, è stato dimostrato oggi, 25 gennaio, a Genova nell’ambito del convegno voluto dalla presidenza del consiglio comunale e Ilsrec per il Giorno della Memoria: “Scripta manent, le leggi razziali attraverso i documenti del consiglio comunale di Genova”.

Durante il convegno i partecipanti, tra cui moltissimi studenti delle scuole cittadine, hanno potuto vedere e ascoltare un video molto particolare in cui, grazie all’intelligenza artificiale, è stato fatto rivivere il personaggio storico di Giuseppe Basevi. L’uomo venne allontanato dalla consulta del podestà – l’allora consiglio comunale di Genova – perché ebreo, nel 1938, in seguito all’emanazione delle leggi razziali.

Il video è stato commissionato da Comune di Genova e Istituto ligure per la storia della Resistenza a Teseo, una società spin-off dell’Università genovese. In sostanza attraverso la tecnologia il volto di Basevi, tratto da alcune fotografie dell’epoca, è stato sovrapposto a quello di un attore per l’occasione, il docente universitario (e fondatore di Teseo) Renato Zaccaria. Basevi si può osservare mentre scrive e intanto legge ad alta voce una lettera, in cui racconta la sua storia.

L’aspetto interessante è duplice: da una parte la possibilità di una testimonianza diretta, benché virtuale, in una fase storica che per forza di cose vedrà sempre meno racconti in prima persona: per esempio, gli studenti di oggi avranno sempre meno possibilità di incontrare partigiani o sopravvissuti ai campi di sterminio, per ovvie ragioni anagrafiche. La realtà virtuale, la realtà aumentata, l’intelligenza artificiale, possono essere uno strumento efficace di comunicazione.

L’altro aspetto degno di nota è l’accuratezza scientifica dell’operazione. Il contenuto del racconto del “Basevi virtuale” non si abbandona al romanzesco ma riporta in maniera aderente il testo dei documenti storici ufficiali ritrovati nell’archivio del consiglio comunale di Genova e mostrati per la prima volta al pubblico in occasione del convegno.

L’evento di oggi ha visto la collaborazione della Comunità ebraica di Genova e dell’ufficio scolastico regionale. Si è tradotto in una mostra, dove è inserito anche il totem che proietta il video di Giuseppe Basevi, che rimarrà aperta dal 25 gennaio all’8 febbraio, tutti i giorni dalle 10 alle 18, nel porticato superiore di palazzo Tursi.

Al convegno hanno partecipato il presidente del consiglio comunale di Genova Carmelo Cassibba, il sindaco di Genova Marco Bucci, il presidente Ilsrec Giacomo Ronzitti, il prefetto di Genova Cinzia Teresa Torraco e i consiglieri comunali Ariel Dello Strologo e Angiolo Veroli, esponenti della comunità ebraica cittadina.

Il progetto ha visto un focus su otto documenti, tratti dai libri conservati nell’archivio del consiglio comunale, e che abbracciano l’arco temporale dal 1926 al 1945 e che rappresentano una eccezionale testimonianza dell’avvento delle leggi razziali e delle terribili conseguenze che hanno portato all’umanità. In questi atti si parla della “Grande Genova”, ovvero l’annessione dei 19 comuni limitrofi alla città avvenuta nel 1926, anno di svolta per l’ordinamento del Comune; “Il Podestà e la Consulta” con la soppressione di tutti gli organi elettivi e le funzioni riunite nelle mani di un’unica figura; “Genova nel 1938” e il comizio di piazza della Vittoria anticamera dell’alleanza con la Germania e della promulgazione delle leggi razziali; “Le leggi razziali” che imposero, tra i tanti provvedimenti, anche l’esclusione dei docenti e degli studenti ebrei dalle scuole italiane; “La stagione della segregazione” che portò alla privazione dei diritti umani e alla perdita della libertà personale; “Genova libera”, il momento della caduta della Repubblica sociale e l’atto con cui avvenne l’abrogazione degli organi istituzionali instaurati dal regime; “La toponomastica nell’immediato dopoguerra”, una nuova era che a Genova si tradusse con l’intitolazione di vie e piazze a partigiani e antifascisti e infine il totem intitolato “La nascita del nuovo Paese”, quando Genova, grazie al suo importante contributo alla lotta partigiana, ottenne il conferimento della medaglia d’oro al valore militare.

Al convegno anche due lectio magistralis, quella di Paolo Battifora, storico del Comitato scientifico Ilsrec dal titolo “Dalla discriminazione alla soluzione finale della questione ebraica” e quella di Chiara Dogliotti, storica del comitato Scientifico Ilresc, riguardante “Giuseppe Basevi e la persecuzione ebraica a Genova: un caso di scuola”. Erano presenti anche alcuni familiari di Basevi.

“Rinnovo le mie scuse alla comunità ebraica per quello che la città non ha saputo fare negli anni delle leggi razziali. Per non ripetere gli errori del passato bisogna conoscere e conservare la memoria e occasioni come questa servono a migliorare i comportamenti di tutti”, così ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, che è anche per il suo ruolo presidente del comitato permanente della Resistenza della Provincia di Genova, intervenendo in apertura del convegno e lanciando il suo messaggio “soprattutto ai giovani”.

“Il Giorno della Memoria – dichiara il presidente del Consiglio comunale Carmelo Cassibba– ci impone un’importante riflessione, non è solo un atto di commemorazione, è un giorno nato per onorare milioni di vite spezzate, per soffermarci sullo scempio compiuto in nome di una legge scellerata. Attraverso otto documenti, tratti dai libri del Consiglio comunale, dal 1926 al 1945, abbiamo voluto testimoniare l’avvento delle leggi razziali e delle terribili conseguenze che hanno portato all’umanità. Credo sia nostro preciso dovere far sì che questi documenti, così importanti per la memoria storica collettiva, non rimangano nell’ombra su scaffali polverosi, ma vengano esibiti per permettere a chi guarda di scavare nella propria coscienza e da lì far emergere il vero sentimento con cui affrontare il Giorno della Memoria”.

“La storia di Giuseppe Basevi è paradigmatica di un tragico passato e monito è per il nostro presente e per il futuro delle giovani generazioni- dichiara il presidente Ilsrec Giacomo Ronzitti – egli infatti subì, come tutti gli ebrei italiani, le discriminazioni dei diritti prima e la persecuzione della vita. Il suo è davvero “un caso di scuola”. Conoscere la storia è un antidoto per combattere tutte le pulsioni razziste, antisemite e nazionaliste che purtroppo, ancora, sono presenti nelle società contemporanee”.