Il comitato “Insieme per Quiliano” si presenta: “Pronti a dar voce ai cittadini con Comune e autorità”

Quiliano. Nella serata di ieri, lunedì 29 gennaio, nella sala consiliare del comune di Quiliano si è tenuta la presentazione ufficiale del comitato civico “Insieme Per Quiliano”.

Il gruppo è composto da “cittadini locali e rappresentanti delle frazioni che hanno voluto portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni, problemi annosi che gravano sulla pelle dei residenti: la mancanza di collegamenti con l’entroterra, la sicurezza pubblica, l’assistenza e la presa in carico delle fasce più deboli, giovani ed anziani, e molto altro ancora”.

La priorità del comitato è quella, per adesso, di “dar voce alle persone, in nome della democrazia diretta, e di fare da cassa di risonanza nei confronti dell’amministrazione comunale e delle autorità affinché vengano prese in carico le loro più che legittime istanze”.

Donatella Barbano, coordinatrice del comitato, che ha esposto la finalità del comitato stesso ed i punti all’ordine del giorno, vista “l’adesione cospicua dei presenti in sala tra cittadini comuni e rappresentanti delle istituzioni”, non ha escluso che “il tutto possa sfociare nella presentazione di una lista civica alle prossime elezioni comunali”.

“Il confronto con i cittadini proseguirà nelle prossime settimane con i banchetti informativi per la raccolta di segnalazioni e proposte. Il dibattito sentito e partecipato è stato introdotto e coordinato dal giornalista Gianfranco Barcella”.