Il capogruppo Bozzano: “La Liguria cresce più forte grazie alle scelte della giunta Toti”

Liguria. “E’ con orgoglio e soddisfazione che accogliamo i dati diffusi questa mattina nel corso del Forum Ambrosetti. Dati che confermano la forte crescita della Liguria dal punto di vista economico”. Così Alessandro Bozzano, capogruppo della Lista Toti in consiglio regionale, commenta quanto emerso dalla fotografia dell’economia ligure a realizzata da The European House – Ambrosetti, la società di consulenza che nel 2017 ha lanciato la piattaforma Liguria 2030 per monitorare e indirizzare le politiche pubbliche.

“I gufi sono serviti. Ancora una volta i dati, i numeri reali dicono che stiamo andando alla grande, che la politica economica (ma non solo) di questa regione è vincente. Questo significa capire le potenzialità del territorio e farle fruttare, significa saper mettere a sistema le risorse, sostenere chi vuole fare impresa e portare ricchezza”.

“Concetti apparentemente semplici, ma che per la Liguria fino a pochi anni fa erano sconosciuti”, aggiunge Bozzano che mette in evidenza i risultati ottenuti grazie all’amministrazione Toti”.

“Un settore strategico come quello del turismo, che ha portato successi costanti e sempre più clamorosi, è probabilmente lo specchio della capacità di rilanciare questa regione – osserva il capogruppo -. L’amministrazione Toti ha da subito puntato sulla promozione del territorio, delle sue enormi bellezze, ma anche di tutte quelle carte vincenti che rappresentano un’offerta turistica sempre più completa e moderna”.

“Incurante delle critiche miopi di chi denunciava gli investimenti fatti come fossero spese inutili, ha fatto conoscere la Liguria nel mondo e oggi raccogliamo i frutti, in particolare con i dati positivi degli stranieri. Ma ogni parametro economico ci dice che stiamo andando alla grande. Avanti Liguria!” conclude Bozzano.