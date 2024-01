Il capo delegazione del Pd al parlamento Europeo Benifei ad Albenga: “Europee e amministrative, siamo pronti”

Albenga. “Elezioni europee ma anche amministrative, in particolare nel caso di Albenga: il Pd è pronto, siamo l’alternativa alla destra”. A lanciare la corsa per le imminenti tornate elettorali è il Capo delegazione del Pd in Europa Brando Benifei, oggi in terra ingauna per il convegno “L’Europa a 360 gradi”.

Queste le sue parole, intercettato dai microfoni di IVG: “Siamo qui per un incontro sul futuro dell’Europa, avvicinandosi le elezioni europee, ma anche importanti elezioni locali, con il Comune di Albenga chiamato al voto. E l’interconnessione è forte: quando parliamo di Pnrr e fondi europei leghiamo l’Europa ed il territorio”.

“Questa mattina, – ha proseguito, – siamo stati con la dirigenza del partito ligure per un’assemblea degli amministratori, tra cui quelli di Albenga. L’ex sindaco Cangiano, in particolare, ha fatto un intervento importante. Un’assemblea che ha unito il Pd Ligure da Levante a Ponente: abbiamo lanciato la sfida a Toti”.

“L’obiettivo è avere una sanità migliore, più lavoro, un’attenzione ai territori diversa e una progettazione efficace del Pnrr. Presto partirà la campagna elettorale e nel Pd tutti siamo mobilitati per le amministrative e le europee, dove si gioca la prima fase della costruzione di un’alternativa, anche in Italia, al governo di destra. Noi non vogliamo che l’Europa torni indietro ma che vada avanti”, ha concluso Benifei.

All’incontro odierno hanno preso parte anche il sindaco Riccardo Tomatis, il presidente provinciale del Pd Emanuele Parrinello, il vice sindaco Alberto Passino, l’ex sindaco Giorgio Cangiano, l’assessore Marta Gaia e i consiglieri comunali della maggioranza ed il segretario del circolo cittadino del Pd Ivano Mallarini.