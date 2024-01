Giude turistiche sul piede di guerra: “La nuova normativa svilisce la nostra professionalità”

Liguria. “Il 13 dicembre è uscita sulla Gazzetta Ufficiale la legge 190\2023 che, dopo circa dieci anni di vuoto legislativo, sancisce la fine di quella figura di Guida turistica nella quale i soci di AGTL (Associazione Guide Turistiche Liguria) si sono sempre orgogliosamente riconosciuti: un professionista con una preparazione multidisciplinare ed una conoscenza specifica e approfondita del territorio in cui ha deciso di operare”.

Così Michela Ceccarini, presidente AGTL regionale che esprime il rammarico della categoria professionale.

“Questo profilo professionale era consentito dalla legislazione ante 2013, che prevedeva esami di abilitazione che vertevano sul patrimonio di un territorio provinciale o regionale. Con quel tipo di selezione si sono qualificate Guide che hanno saputo adattarsi al pubblico contemporaneo, sempre più esigente, che desidera fare esperienze autentiche e che spesso sceglie le nostre città d’arte per soggiornarvi diversi giorni. La nuova normativa prevede invece una guida “generalista”, che si abilita con un esame su temi che riguardano tutto il territorio nazionale e che può conseguire specializzazioni territoriali o tematiche facoltative, ottenibili con corsi a pagamento anche di sole 50 ore” spiega la presidente dell’associazione regionale.

“La nostra associazione si è unita in questi anni alle richieste (inascoltate) che l’Associazione Nazionale Guide Turistiche ha ostinatamente rivolto alla politica perché si rendesse obbligatoria almeno una specializzazione territoriale, che è la caratteristica che più e meglio identifica la Guida turistica. E’ ciò che il cliente chiede, tant’è vero che nei dieci anni di vuoto legislativo che ci precedono si è visto il proliferare di tante persone che esercitano abusivamente la professione e quasi tutte si spacciano per veri “locals”, esperti conoscitori dei segreti del luogo”.

“Continuiamo ad amare il nostro lavoro, a farlo con passione convinti di dover essere ambasciatori del nostro territorio, raccontandolo con competenza ed adattando il nostro linguaggio alle esigenze del visitatore. Siamo rammaricati al pensiero che da oggi un giovane laureato che voglia affrontare l’esame di abilitazione per la professione di Guida turistica, uscirà sul mercato con una preparazione certificata su temi generali validi per tutto il Paese e dovrà incominciare da zero la sua vera preparazione sul campo, che il visitatore richiede. Per questo sarebbe auspicabile che il decreto attuativo che dovrebbe uscirà a breve prevedesse la possibilità per le aspiranti guide di conseguire una specializzazione contestualmente all’esame di abilitazione”.

“La nuova normativa crea peraltro confusione – e danno – anche per la figura professionale complementare a quella della Guida turistica, ovvero l’Accompagnatore turistico, che è colui che per professione accompagna i turisti durante un viaggio assistendoli nei diversi aspetti tecnici e pratici, ma anche creando una sorta di “fil rouge” tra le località visitate, offrendo una panoramica generale” conclude.