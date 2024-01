Giovane ferito da una coltellata in Darsena a Savona, individuato il presunto responsabile: in tasca un coltello con una lama di 23 centimetri

Savona. I poliziotti della Questura di Savona hanno individuato il presunto responsabile dell’accoltellamento ai danni di un ragazzo di circa 24 anni avvenuto questa notte in Darsena a Savona. Si tratta di un altro giovane di 18 anni con precedenti.

L’episodio è avvenuto poco prima dell’una della notte scorsa. Sul posto sono intervenuti i volontari della croce rossa di Savona e gli operatori dell’automedica del 118, che dopo aver prestato le prime cure sul posto hanno trasferito il ragazzo all’ospedale San Paolo.

Sul luogo dell’aggressione sono immediatamente giunti anche gli agenti delle Volanti, che hanno subito dato corso alle indagini sentendo i testimoni del fatto. La rapidità della loro attività ha consentito ai poliziotti di rintracciare e fermare il diciottenne, trovato in possesso di un coltello.

Secondo quanto ricostruito, l’episodio sarebbe al culmine di una discussione tra i due, degenerata poi in aggressione: il 18enne avrebbe estratto un coltello a scatto con una lama di circa 23 centimetri e con questo avrebbe ferito l’avversario.

Il giovane aggressore, dopo le operazione di identificazione ed il sequestro dell’arma, è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi.

Il ferito, ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita: per lui la prognosi è di circa 20 giorni.

L’operazione in inserisce nell’ambito della costante attenzione alla prevenzione e al controllo del territorio attuata dal Questore di Savona ed intensificata durante il periodo delle festività di fine anno.