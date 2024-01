Giovane accoltellato in Darsena, Orsi: “Sicurezza non è solo competenza comunale, ma il sindaco deve farsi valere”

Savona. “Non mi presto al gioco di chi attribuisce al Comune la colpa per ciò che è accaduto così come so bene quale sia il riparto di competenze in materia e il ruolo di Questura e Prefettura per quanto riguarda ordine pubblico e sicurezza. Il problema però diventa comunale nel momento in cui la giunta imposta la campagna elettorale su questo argomento, attribuisce competenze assessoriali ad hoc e stipula addirittura uno dei tanti fantomatici patti sulla sicurezza coi cittadini”.

Lo dice il capogruppo di PensieroLibero.zero Fabio Orsi in merito all’episodio di cronaca di sabato notte in Darsena, dove un giovane di 24 anni è stato ferito da una coltellata. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, un 18enne ha colpito un altro ragazzo dopo una discussione.

“Non si percepisce alcun miglioramento nella gestione del territorio – evidenzia ancora Orsi -. I fatti di cronaca nera mi sembrano in evidente crescita, e nonostante ciò ancora di recente si parlava di errata percezione da parte dei cittadini, per bocca di chi governa la città”.

Oltre a questo ultimo episodio si ricordano diversi furti ad attività commerciali (avvenuti tra l’estate a l’autunno) e furti di borse dentro alle auto ferme ai semafori o agli incroci. In entrambi casi i presunti colpevoli sono stati individuati e arrestati dalle forze dell’ordine.

Il consigliere chiede al primo cittadino un intervento che vada oltre quanto già fatto: “Credo sia arrivato il momento, per quanto competa al Comune, di un forte atto da parte del sindaco, ben oltre le richieste di circostanza, nel pretendere un aumento del presidio da parte delle forze dell’ordine in città e credo sia arrivato anche il momento che i nuovi agenti assunti nella Polizia Locale dopo tanti anni, grazie alla fine del piano di riequilibrio, sia specificamente investita di competenze specifiche di presidio e monitoraggio del territorio”.