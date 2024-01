Giorno della Memoria, le iniziative in provincia di Savona

Savona. Venerdì 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale in cui si commemorano le vittime dell’Olocausto.

Il 27 gennaio del 1945 è il giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. La data è stata scelta come simbolo dell’Olocausto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 60/7 del 1 novembre 2005.

Di seguito l’elenco delle celebrazioni nei vai Comuni della provincia di Savona.

SAVONA

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla commemorazione del “‘Giorno della Memoria”, sabato 27 gennaio alle 10 presso il Palazzo del Governo, il prefetto Carlo De Rogatis, alla presenza delle autorità territoriali e unitamente i sindaci dei Comuni di residenza dei decorati, consegnerà le “Medaglie d’Onore”, conferite dal presidente della Repubblica ai sensi della legge 27

dicembre 2006, numero 296, ai congiunti di sei cittadini del savonese che hanno vissuto l’orrore della deportazione e dell’internamento e che oggi non sono più fra noi.

Il 26 gennaio all’istituto comprensivo Savona IV si terrà una conferenza a cui parteciperanno gli alunni che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria. In particolare vi prenderanno parte gli alunni della suola primaria 25 Aprile, Callandrone e Mignone. Il professor Amnon Cohen con la sua consueta delicatezza regalerà una preziosa lezione finalizzata al necessario mantenimento della memoria dei fatti tragici che hanno commesso gli uomini nell’indifferenza generale. Cohen normalmente ripercorre la storia e pone in evidenza da par suo come il seme della violenza vissuta dal popolo ebraico e da tutti coloro che sono stati perseguitati nasca da una pretesa e falsa superiorità di alcuni su altri e dal razzismo che ne deriva. Con la chiarezza e il senso pratico che lo distingue dimostra con esemplificazioni calzanti come gli uomini siano tutti uguali e che le differenze culturali, di provenienza e di religione non sono altro che una ricchezza.

ALBENGA

Ad Albenga si terrà venerdì 26 gennaio alle 21 al Teatro Ambra “Per non dimenticare – Colloqui sulla Memoria”. Di seguito il programma dell’iniziativa: saluto del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis; saluto del dirigente del liceo Bruno, professoressa Simonetta Barile; saluto delle autorità; introduzione del professor Jacopo Marchisio, vicepresidente vicario della sezione Aned di Savona-Imperia. Si conclude con letture, musiche e interventi a cura degli studenti del liceo Bruno.

Sempre nella venerdì 26 gennaio:

– alle ore 9.30 inaugurazione Piazza E.Dolla E.Ansaldi (martiri campi di concentramento) a Leca d’Albenga in via Partigiani;

– alle ore 16.30 presentazione del libro “Il dovere di testimoniare – una scelta politica 1943 – 1945” presso la Sala Punto di incontro Coop di Albenga.

Sabato 27 gennaio:

– alle ore 11.00 cerimonia Istituzionale presso la Lapide dei Deportati in zona Foce del fiume Centa alla presenza delle Autorità Cittadine. A seguire deposizione di fiori presso il Monumento in Piazza Matteotti;

– dalle ore 9.00 alle ore 10.30 nell’80esimo anniversario dell’uccisione del Comandante Felice CAscione proiezione del video “U Megu” del registra Remo Schellino presso il Museo della Resistena di Leca d’Albenga.

LOANO

Si intitola “La memoria e il ricordo” il ciclo di incontri e appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale di Loano per celebrare la “Giornata della Memoria”, la ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto, e il “Giorno del Ricordo”, la solennità nazionale che il 10 febbraio ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata.

Da sabato 27 gennaio a lunedì 5 febbraio nella Sala del Mosaico di Palazzo Doria sarà allestita la mostra “Cento per cento Inferno”, a cura dell’Associazione Italia-Israele di Savona e con il patrocinio di Regione Liguria, dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano e dell’Ambasciata di Israele in Italia. La mostra, presentata in anteprima nazionale al Museo nazionale delle arti del XXI secolo (MAXXI) di Roma, ricorda momenti e termini con cui molti degli abitanti dei kibbutzim vicini a Gaza descrivevano la vita in prossimità del confine, una vita di costante valutazione di opportunità e rischi. L’esposizione presenta un filmato di 50 minuti costituito da cinque video sottotitolati, realizzati da sei artisti israeliani contemporanei, tutti uccisi nel massacro del 7 ottobre 2023. I lavori provengono dalla Galleria Be’eri, situata nell’omonimo kibbutz e andata completamente distrutta nel corso dell’attacco del 7 ottobre 2023. Prima del 7 ottobre, il filmato era titolato “95 per cento Paradiso e 5 per cento Inferno”. Quel giorno, le curatrici della galleria Ziva Jelin e Sofie Berzon MacKie sono rimaste barricate per ore nelle “safe room” delle loro case, invocando aiuto invano, mentre fuori si svolgeva l’orribile catastrofe. Sullo sfondo della guerra e della terra, ciascuno di questi video si interroga sulle relazioni fra individuo e collettività, simbolo mitico del kibbutz (in ebraico “insieme”), sulla paura, sulla solidarietà e sul separato- condiviso destino. In questo momento doloroso, ora che il novantacinque per cento paradiso è diventato cento per cento inferno, tutte queste domande assumono un nuovo, profetico significato. L’esposizione si completa di una serie di importanti fotografie su totem scattate da un famoso reporter di guerra che testimoniano la drammaticità del 7 ottobre, di ciò che è stato rivelato al mondo e di cosa è rimasto dei kibbutzim dopo la violenza. Un silenzio di morte si innalza dalle strade lasciate alle spalle: case bruciate e abbandonate, giocattoli caduti durante la corsa in preda al panico, impronte di mani insanguinate, segni di quella che una volta era una vita felice e che ora non lo è più.

La mostra sarà inaugurata lunedì 29 gennaio alle 17; a seguire, alle 18, nella sala consiliare di Palazzo Doria, si terrà il convegno “Antisemitismo di ieri e di oggi. Per non dimenticare” a cura dell’Associazione Italia-Israele di Savona. Interverranno: Luca Lettieri, sindaco di Loano; Ofir Haivry, presidente di Herzl Institute di Gerusalemme; Marco Campomenosi, europarlamentare e membro dell’European Coalition for Israel; Angelo Vaccarezza, consigliere regionale; Cristina Franco, presidente dell’Associazione Italia-Israele di Savona; Luciano Dondero, consigliere dell’Associazione Italia-Israele di Savona; Sabrina Bonino, di Sips Liguria.

Domenica 28 gennaio alle 16.30 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà lo spettacolo musicale-multimediale “Il violino di Auschwitz. Musiche e immagini per non dimenticare” dell’ensemble Barabàn. Coerente con il proprio percorso musicale e di impegno civile, Barabàn ha allestito uno spettacolo intenso, emozionante che dal 2010 rappresenta nei teatri di tutta Italia, sempre in sold out. Canti, musiche, testimonianze di sopravvissuti e immagini dell’Olocausto proiettate su grande schermo per sottolineare quanto sia importante non dimenticare ma anche e soprattutto mettere in guardia dai pericoli che vengono, ancora oggi, dalla violenza antisemita, dalla xenofobia e dall’indifferenza.

VADO LIGURE

In occasione del 79° anniversario della Liberazione del campo di Auschwitz, l’imperativo è ricordare, perché “se comprendere è impossibile, conoscere è necessario” (Primo Levi).

“Ricordare tutte le persone assassinate nei lager – dicono dall’Anpi provinciale -, persone innocenti, con l’unica ‘colpa’ di essere ebrei, omosessuali, rom, disabili mentali, antifascisti. I bambini furono i più colpiti dalla politica nazista di persecuzione e genocidio, con un numero altissimo di vittime, circa un milione e mezzo di bambini e ragazzi. Bambini a cui fu strappata la spensieratezza e l’allegria, che vissero in condizioni terribili e subirono, come gli adulti, privazioni, torture terribili, per poi essere uccisi. E ancora oggi, quasi a distanza di cento anni dai crimini dei Lager, i bambini sono le vittime innocenti dei conflitti in corso nel mondo, in ultimo le guerre tra Ucraina e Russia e tra Israele e Palestina”.

Il professor Bruno Maida, docente di storia contemporanea Università di Torino, specializzato in storia dell’infanzia, unica cattedra italiana, ci parlerà proprio dei bambini, vittime delle guerre,

con la conferenza “L’infanzia nel Novecento tra guerre e genocidi”.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in concomitanza con le celebrazioni della Giornata della Memoria 2024, ha programmato un incontro di discussione e dibattito, rivolto alla cittadinanza, in collaborazione con l’Aned di Savona-Imperia, che si svolgerà giovedì 25 gennaio alle 21,presso la sala polivalente di Palazzo Pietracaprina. Nel corso della serata il professor Jacopo Marchisio ed il presidente Simone Falco presenteranno il libro “Il dovere di testimoniare”, a cura di Maria Bolla Cesarini, già presidente della sezione Aned di Savona-Imperia e proporranno ai presenti le risultanze delle più recenti ricerche storiche, anche inedite, circa la tragedia della deportazione nei campi nazisti, in particolare dall’Italia, con riferimento tanto alla Shoah quanto all’internamento degli oppositori politici, dei militari e di tutte le categorie perseguitate dalla barbarie nazifascista. L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare i cittadini di Borghetto che hanno vissuto in prima persona la disumanità dell’olocausto. In Biblioteca restano disponibili per la consultazione ed il prestito, testi ed audiovisivi, sul tema della Shoah e della deportazione.

CAIRO MONTENOTTE

A Cairo la cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto si svolgerà martedì 30 gennaio alle 15.30 presso la Scuola di Formazione ed aggiornamento dell’Amministrazione Penitenziaria “Andrea Schivo”, dove sarà celebrato il 79^ anniversario della liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz Birkenau e saranno ricordate tutte le vittime del nazifascismo deportati nei lager. L’orazione ufficiale sarà tenuta dall’onorevole Emanuele Fiano, presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Fossoli. Qui il dettaglio della giornata.

CARCARE

Venerdì 26 gennaio, alle ore 10, nel Centro polifunzionale di via del Collegio, il Comune con la partecipazione del Coro Alpini di Carcare, celebrerà il Giorno della Memoria con gli interventi del sindaco, Rodolfo Mirri, del consigliere regionale Roberto Arboscello, della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo, Raffaella Battiloro, e del Liceo Calasanzio, Maria Morabito, del presidente dell’Isrec di Savona, Mauro Righello, della presidente dell’Aned Savona-Imperia, Carolina Vicco, del presidente dell’Anpi della provincia di Savona, Renato Zunino. Modererà l’incontro l’assessore alla cultura del Comune di Carcare, Beatrice Scarrone.

ALBISSOLA MARINA

Ad Albissola Marina le celebrazioni si terranno venerdì 26 gennaio. Alle 10 in piazzetta Poggi ci sarà la deposizione di fiori al monumento “Bambina”, a cui seguirà il saluto del sindaco e “Voci e suoni in memoria dell’Olocausto” a cura delle classi quinte della scuola “Angelo Barile”.

A seguire, al Muda, proiezione del video “Binario 21” realizzato dalle classi terze dell’istituto secondario di primo grado De Andrè.

ALASSIO

Il Comune di Alassio celebra il Giorno della Memoria, che ricorre il 27 gennaio (come la data del 1945 in cui vennero abbattuti i cancelli di Auschwitz) attraverso le “Pietre della Memoria”, posizionate lo scorso anno presso il Monumento ai Caduti in ricordo dei deportati che ebbero come ultima dimora o luogo di arresto la città di Alassio. Si tratta di Palmira Colonna ed Elena Levi – madre e figlia- arrestate ad Alassio il 15 aprile 1944, deportate, la madre deceduta ad Auschwitz, la figlia sopravvissuta; Roberto Wollisch, arrestato ad Alassio il 15 aprile 1944, deportato e deceduto a Buchenwald; i coniugi Rosetta Fubini e Teodoro Sacerdote, arrestati ad Alassio il 15 aprile 1944, deportati e deceduti ad Auschwitz; Pia Bachi, arrestata ad Alassio il 7 dicembre 1943, deportata e deceduta ad Auschwitz; Amelia Josz, arrestata ad Alassio il 15 aprile1944, deportata e deceduta ad Auschwitz il 30 giugno 1944.

In occasione di questa giornata a ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, come già negli anni passati la Biblioteca Civica “R. Deaglio” di Alassio ha organizzato delle iniziative, a partire dall’acquisto di materiale documentale dedicato alla Shoah e all’Olocausto e alla promozione dell’approfondimento di queste tematiche con la distribuzione in evidenza delle opere nelle aree di pertinenza di bambini, ragazzi e adulti. Nei giorni precedenti e successivi al 27 gennaio sono inoltre in programma presso la Biblioteca letture animate per i ragazzi in età scolare.

In occasione del Giorno della Memoria, gli scorci della città di Alassio che hanno accompagnato la vita e l’opera di Carlo Levi arriveranno fino a New York, contenuti nel film documentario Lucus a Lucendo. A proposito di Carlo Levi di Alessandra Lancellotti e Enrico Masi, la cui proiezione inaugurerà gli appuntamenti organizzati dal Centro Primo Levi di New York. Il film documentario dedicato a Carlo Levi, figura unica del panorama artistico e intellettuale del Novecento, è stato infatti selezionato dal Centro Primo Levi per aprire un programma che vedrà protagonisti anche il lavoro artistico delle sorelle Mazzetti e l’opera letteraria di Edith Bruck, e che si concluderà con l’annuale liturgia della lettura dei nomi degli ebrei italiani caduti per mano della deportazione fascista. La proiezione si terrà stasera alle ore 18 (Mezzanotte ora italiana) all’Ida K. Lang Recital Hall dell’Hunter College di New York, e sarà seguita da un incontro con i registi Alessandra Lancellotti e Enrico Masi, presentati dal CUNY Calandra Institute e dal Consolato Generale d’Italia a New York. ll film è una produzione Caucaso con Istituto Luce Cinecittà, e in collaborazione con Domus Films. È stato realizzato con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, con il fondo etico BCC Basilicata e il supporto della Fondazione Carlo Levi.

VARAZZE

L’amministrazione comunale in collaborazione con la sezione Anpi di Varazze, l’Associazione Nazionale ex deportati nei campi nazisti di Savona Imperia-Ets, la biblioteca comunale e il cinema teatro Don Bosco celebrano la giornata della memoria con una serie di eventi previsti per i prossimi 26 e 27 gennaio 2024.

Gli eventi organizzati saranno divisi in due importanti giornate con il seguente programma. Venerdì 26 gennaio 2024 appuntamento alle ore 9.30 in piazza Nello Bovani e a seguire al Cinema Teatro Don Bosco Varazze. Tre classi dell’istituto comprensivo di Varazze “Nelson Mandela” eseguiranno due canti in ricordo dei nostri deportati della Shoah e lettura delle pietre d’inciampo. Al termine i ragazzi si trasferiranno al Cinema Teatro Don Bosco accolti dal sindaco Luigi Pierfederici, dal presidente di Anpi Francesca Agostini, dall’assessore alla cultura Mariangela Calcagno per una riflessione sull’Olocausto e la visione del film “L’ultima volta che siamo stati bambini”.

Sabato 27 gennaio 2024 alle ore 12.00 presso la sala consiliare del comune di Varazze si terrà la consegna di un attestato di benemerenza alla famiglia Bovani in memoria di Luici Isola, nato a Varazze il 30 giugno 1925. Partigiano combattente arrestato il 28 luglio 1944. Deportato nel campo di Bolzano poi trasferito al campo di Mauthausen. Liberato dalle truppe sovietiche il 28 aprile 1945. Motivazione dell’attestato: “A Isola Luigi per aver promosso i valori della libertà, della democrazia, del rispetto delle idee altrui, soprattutto nelle giovani generazioni raccontando, in occasione delle visite ai campi di concentramento nazisti, le condizioni di vita e le umiliazioni subite dagli internati”. La cerimonia vedrà la presenza del presidente di Aned Simone Falco.

Da giovedì 25 fino a sabato 27 presso la biblioteca mostra degli elaborati dell’istituto comprensivo di Varazze per raccontare storie di guerra e sogni futuri di pace, frutto di un laboratorio tenutosi nei mesi scorsi su idea dei TieniViva Gospel Voices all’interno del loro progetto di Gospeling.

QUILIANO

“L’appuntamento del Giorno della Memoria, istituito dal legislatore, non va soltanto onorato come ogni anno, ma deve anzi rappresentare uno stimolo di riflessione e di approfondimento attorno a questi fatti dolorosissimi – dicono il sindaco Nicola Isetta e l’assessore alla cultura Nadia Ottonello – Studiando le vicende del passato, approfondendo quanto accaduto si impara a comprendere l’estrema gravità di quanto successo, pagati a carissimo prezzo da milioni di vittime innocenti. Il nostro impegno per una crescita civile e democratica della nostra comunità si fonda sul valore e sul principio che tutte le generazioni future continuino ad aver sempre presente l’importanza dei valori della democrazia, della libertà, del sacrificio di queste vittime degli orrori determinati dalle dittature operanti in Italia e in Germania.”

Il primo importante appuntamento è quindi previsto per le ore 18 di sabato 27 gennaio 2024, presso la Sala Consiliare (Piazza Costituzione), per lo sviluppo di letture tematiche coordinate dall’attore Lello Ceravolo, con la partecipazione di Carla Bellini. Parteciperanno a tal fine i ragazzi del gruppo “Stasera esco” (Christian Pasquale, Daniel Sorrenti, Dennis Xhani e Lorenzo Baracco) e il gruppo “Ad alta voce” di Quiliano (Pierina Sangiorgi, Nadia Ottonello, Mara Ferrando, Chiara Corniola). L’ingresso è libero.

Nella mattinata di martedì 30 gennaio 2024 sarà poi realizzato presso il Teatro Nuovo di Valleggia lo spettacolo teatrale “Fino a quando la mia stella brillerà”, a cura della compagnia Teatro Piccionaia. L’evento è riservato ai soli alunni e alunne frequentanti la Scuola secondaria di primo grado “Ai martiri della Libertà” di Quiliano.

Infine la bacheca esterna alla biblioteca civica Aonzo (in piazza Costituzione) ospiterà una vetrina interamente dedicata a libri sulla tematica della Shoah, pubblicati nel corso degli anni. Sarà quindi anche questa l’occasione per i lettori di Quiliano e dei Comuni limitrofi per poter conoscere, ed eventualmente prendere in prestito, le pubblicazioni librarie sulla tematica celebrata dal “Giorno della Memoria”. Gli orari di apertura della biblioteca operativi durante la stagione invernale: martedì 9.00-12.00 / 15.00-18.00, mercoledì 15.00-18.00, giovedì 9.00-12.00, venerdì 15.00-18.00, sabato 9.00-12.00.