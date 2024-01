Giorno della memoria, le celebrazioni ad Albenga

Albenga celebra la Giornata della Memoria con diverse iniziative ed eventi.

Dopo l’incontro “Antisemitismo di ieri e di oggi” tenutosi lunedì 22 gennaio presso la biblioteca civica di Albenga dal professor Pierfranco Quaglieni ecco il programma:

Venerdì 26 gennaio:

– Ore 9.30 inaugurazione Piazza E.Dolla E.Ansaldi (martiri campi di concentramento) a Leca d’Albenga in via Partigiani

– Ore 16.30 presentazione del libro “Il dovere di testimoniare – una scelta politica 1943 – 1945” presso la Sala Punto di incontro Coop di Albenga

– Ore 21.00 Colloqui sulla Memoria al Teatro Ambra in collaborazione con ANED SV-IM

Sabato 27 gennaio

– Ore 11.00 cerimonia Istituzionale presso la Lapide dei Deportati in zona Foce del fiume Centa alla presenza delle Autorità Cittadine. A seguire deposizione di fiori presso il Monumento in Piazza Matteotti.

– Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 nell’80esimo anniversario dell’uccisione del Comandante Felice Cascione proiezione del video “U Megu” del registra Remo Schellino presso il Museo della Resistenza di Leca d’Albenga.

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis: “Il Giorno della Memoria è importantissimo. Abbiamo l’obbligo morale di ricordare la pagina più drammatica, triste e vergognosa della storia dell’umanità.

Non dobbiamo lasciare spazio a quel revisionismo storico che non può essere ignorato. Non dobbiamo pensare che quello che è accaduto sia lontano da noi nel tempo e nei luoghi. Non dobbiamo nasconderci dietro quella teoria rassicurante che, quanto accaduto è stato ‘un momento di follia nazista’. È importante che in particolare i giovani partecipino alle iniziative sul giorno della memoria e siano consapevoli che è anche loro compito fare in modo che quanto accaduto possa non avvenire mai più”.