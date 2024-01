Gesco di Alassio, l’avvocato Igor Colombi nuovo direttore generale

Alassio. Si è concluso con l’assemblea dei soci l’iter per la selezione del direttore generale di Gesco, la società multiservizi partecipata del Comune di Alassio. La nomina è andata all’avvocato Igor Colombi, già amministratore unico della società dal 2019, che sarà in carica nel nuovo ruolo dal prossimo 1 febbraio.

“Sono soddisfatto – dichiara il aindaco di Alassio Marco Melgrati – per la nomina di un professionista stimato e forte di una lunga esperienza nella nostra società partecipata come l’avvocato Igor Colombi, in grado tra l’altro di garantire la sua presenza fisica ad Alassio, cosa per noi di grande importanza. Sono certo che il Comune di Alassio, tramite la partecipata Gesco, trarrà grande vantaggio da questa nomina”.

“Auguri di buon lavoro a Igor Colombi – aggiunge l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Alassio, Patrizia Mordente – e soddisfazione anche da parte mia per la conclusione di questo iter che permette alla società partecipata del Comune di Alassio, Gesco, di dotarsi di un Direttore Generale, come già deliberato nei Consigli comunali tenutisi lo scorso anno, in cui si prevedeva l’istituzione di questa figura”.

“Una figura che consente di dotare la società di una adeguata struttura organizzativa e che risulta essere fondamentale data la veste strategica che ricopre Gesco, che si può di fatto definire la “multiservizi” del Comune di Alassio. Le varie fasi di selezione dei candidati sono state svolte da terze parti, nello specifico dalla società Praxi, che ha preso in esame 42 curricula e che solo in ultimo ha sottoposto i due candidati risultati più idonei ad un colloquio con il sindaco Marco Melgrati e con la sottoscritta”.

“Si tratta di un passaggio storico per l’azienda – dichiara il neo direttore generale di Gesco, Igor Colombi – che giunge a conclusione di un percorso di rilancio iniziato nel 2018 dalla Giunta Melgrati e che ha visto Gesco trasformarsi da società in perdita ad eccellenza della nostra Città. Ringrazio il sindaco Marco Melgrati e l’sssessore alle Società Partecipate Patrizia Mordente per questa ulteriore dimostrazione di fiducia e per la vicinanza che quotidianamente viene dimostrata da tutto l’Ente non solo a me ma all’intera azienda”.