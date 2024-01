“Genova ‘Città dell’Inno d’Italia’? È stato scritto a Carcare”: il sindaco Mirri scrive a Mattarella

Carcare/Genova. “Le parole dell’Inno di Mameli sono state scritte al Calasanzio di Carcare da padre Canata (padre scolopio), successivamente Mameli se ne appropriò”. Così il Comune di Carcare commenta il post del sindaco Marco Bucci, che ha chiesto al presidente della Repubblica di nominare Genova “Città dell’inno”.

“Il 10 dicembre 1847 l’inno d’Italia, scritto dal genovese Goffredo Mameli, fu suonato per la prima volta nella storia della nostra città – ricorda Bucci – Per questo abbiamo chiesto ufficialmente al presidente Sergio Mattarella che Genova sia nominata ‘Città dell’Inno’. Il 10 dicembre diventerebbe una nostra festa, di valore nazionale”. Una ricorrenza che potrebbe già essere celebrata nel 2024: “Se la nostra richiesta sarà accolta – spiega il primo cittadino – festeggeremo la prima ricorrenza già quest’anno, per far conoscere a tutti la storia d’Italia e della nostra Genova”.

Ma ad essere nominata città dell’inno, secondo il sindaco Rodolfo Mirri, dovrebbe essere Carcare: “Secondo alcune testimonianze storiche – spiega – la paternità dell’inno apparterrebbe a padre Atanasio Canata, docente di retorica alle Scuole Pie di Carcare dal 1811 al 1882. In quegli anni, tra i suoi studenti ebbe anche Goffredo Mameli, che pare si sia appropriato del testo dell’inno e lo abbia poi portato a Genova”.

Una versione dei fatti che – se fosse confermata – non solo porterebbe alla luce “l’inganno” portato avanti da Mameli, a cui tutti gli italiani attribuiscono il loro inno, ma attesterebbe anche la città valbormidese come luogo dove sono state scritte le parole del “Canto degli Italiani”.

“Procederemo ad effettuare tutte le verifiche del caso e chiederemo il riconoscimento come città in cui è stato redatto il testo dell’Inno d’Italia”, spiega Mirri che non esclude un’iniziativa congiunta con il Comune di Genova: “Potremmo unirci per portarla avanti insieme, la prossima settimana scriveremo anche noi al presidente Mattarella, allegando tutta la documentazione che attesta la paternità dell’inno a padre Canata. Contatteremo poi il sindaco Bucci per confrontarci e provare ad avviare una collaborazione. A Genova l’inno è stato suonato la prima volta, ma a pochi chilometri dalla Lanterna, a Carcare è stato scritto il testo, quindi credo che lavorare in modo sinergico sia la cosa migliore”, conclude Mirri.