Garlenda, domenica il 2° Trofeo Val Lerrone: sarà valido quale campionato individuale e di società Master

Garlenda. Il grande cross Fidal torna nel ponente savonese grazie al campionato regionale individuale e di società di cross Master, organizzato dal Comitato regionale Fidal Liguria, con la collaborazione dell’Atletica Val Lerrone. L’appuntamento è per domenica 28 gennaio, presso il parco Villafranca di Garlenda, il campo di gara, preparato dall’Atletica Val Lerrone, grazie al prezioso sostegno dell’amministrazione comunale di Garlenda e all’opera indispensabile dei volontari di Pro Loco di Garlenda e della Protezione Civile. Domenica si svolgeranno anche le gare extra giovanili.

“Siamo felici che la Fidal abbia rinnovato la sua fiducia alla Val Lerrone e riconosciuto la qualità del percorso proposto in questo splendido parco di Garlenda – spiega Andrea Verna, presidente e tecnico della Atletica Val Lerrone -. Siamo onorati di ospitare un Campionato Regionale Master, siamo grati al presidente regionale Fidal Carlo Rosiello, al presidente provinciale Marco Fregonese e ai giudici per l’opportunità, all’Amministrazione comunale, al sindaco Silvia Pittoli, al vice sindaco Alessandro Navone e a tutta l’Amministrazione comunale che hanno creduto al progetto di fare di Parco Villafranca un campo da gara per il cross. Ci sentiamo sostenuti nella volontà di fare apprezzare sempre più l’atletica grazie alla preziosa collaborazione della Pro loco di Garlenda, dei volontari della Protezione civile e di quanti si sono generosamente prestati per preparare il campo da gara che lo scorso anno, al suo debutto, è stato molto apprezzato. Nulla sarebbe possibile senza questo gioco di squadra fra appassionati di atletica e un territorio che vuol farsi conoscete anche attraverso il suo amore per l’atletica. Importantissimo anche il contributo degli sponsor che hanno reso ricco il pacco gara dei partecipanti. Siamo sicuri che in Val Lerrone l’Atletica si possono sviluppare molti progetti”.

Possono partecipare gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2024, appartenenti alle seguenti categorie Master. Maschili: 35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90. Femminili: 35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90

Il programma:

Master Uomini categorie SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 : Km 6;

Master Uomini categorie SM60 e oltre: Km 4;

Master Donne categorie SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55: Km 4;

Master Donne categorie SF60 e oltre: Km 3.

Gare extra: Esordienti 5 M/F: 300m Esordienti 8 M/F: 500m Esordienti 10 M/F: 800m Ragazzi/Ragazze : 1,5 Km Cadette Km 2,0 Cadetti/Allieve: 3,0 Km Allievi: 4,0 Km, Juniores/Promesse/Seniores M/F: 6,0 Km

Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite la procedura online entro le ore 24 di mercoledì 24 gennaio 2024.

Il gruppo dell’Atletica Val Lerrone