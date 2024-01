Funivie, Cgil savonese: “Dalla Regione nulla sul nuovo bando promesso per la gestione dell’impianto”

Savona/Cairo M. La Regione Liguria e il presidente Toti immobili rispetto alle crisi industriali del savonese. Il governatore ligure si era impegnato a “costruire” il bando per la concessione dell’infrastruttura di Funivie, in sinergia con il Ministero e con l’autorità portuale entro il mese di gennaio. Ad oggi nessun segno di tutto ciò”.

L’affondo arriva dal segretario provinciale della Cgil savonese Andrea Pasa e dal segretario della Filt Simone Turcotto, in merito alle tempistiche promesse su un primo step nella direzione di trovare una soluzione futura.

“Ricordiamo alla Regione e al presidente che mancano due giorni alla fine del mese e nessuna comunicazione in merito è arrivata. Forse è l’ennesimo impegno disatteso sul fronte delle politiche industriali? Oppure ci sorprenderà all’ultimo giorno? Nel frattempo sono oltre quattro anni che l’infrastruttura è ferma, segno tangibile dell’incapacità della politica nazionale e regionale di ripristinare la linea, danneggiando parte importante dell’economia savonese, del comparto delle rinfuse e della vita dei lavoratori e dei cittadini più in generale in quanto si ritrovano con le strade perennemente intasate dai camion che trasportano carbone dal porto di Savona all’entroterra valbormidese” spiegano Pasa e Turcotto.

“Martedì 30 gennaio (tra pochi giorni) avremo l’incontro con l’Autorità portuale e i Comuni di Cairo Montenotte e Savona: pretendiamo risposte concrete e il rispetto che merita la provincia di Savona in tema di lavoro, di industria e di infrastrutture. Auspichiamo che non ci siano più rinvii o inutili balletti della politica nazionale e regionale, che hanno la responsabilità di risolvere la situazione”.

E gli esponenti sindacali aggiungono: “Inoltre, risulta fondamentale che ci siano le risorse e le garanzie nella Legge Finanziaria del Governo Meloni per iniziare a cantierare il ripristino dell’impianto e quanto necessario per sviluppare l’intero comparto”.

“Nel frattempo, in questi tre giorni, attendiamo una risposta dal presidente della Regione, contrariamente sarà l’ennesimo impegno disatteso nei confronti del territorio savonese” concludono.