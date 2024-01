Funivie, Arboscello (Pd): “Da Regione e Governo solo tempistiche e promesse disattese”

Liguria. “Dopo l’incontro di ieri pomeriggio, tra sindacati e commissario dell’Autorità Portuale di Sistema Paolo Piacenza, ho chiesto una convocazione urgente delle parti coinvolte per chiarire il quadro sul rilancio di un’infrastruttura strategica, in termini di sviluppo e occupazione”. Lo afferma il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello. Il tema è quello di funivie.

“Sono preoccupato, come lo sono lavoratori e sindacati, per la lunga scia di promesse disattese e tempistiche dilatate che Ministero delle Infrastrutture e Regione Liguria hanno lasciato dietro negli ultimi anni”.

“In particolare, nella manovra di bilancio di fine 2023, il Governo ha dato l’incarico a un unico commissario, Paolo Piacenza, senza attribuirgli nessuna struttura per seguire l’iter per la ricostruzione e senza attribuirgli le risorse economiche. Inoltre, Regione Liguria ha disatteso la promessa fatta a lavoratori e sindacati, di costruire il bando per la concessione dell’infrastruttura entro il 30 gennaio, cioè ieri”.

“Il sistema delle rinfuse e il progetto di integrazione ferro – fune è fondamentale non solo per il territorio savonese e ligure, ma rappresenta un sistema d’avanguardia per una gestione efficiente e sostenibile della logistica portuale e retro-portuale. Sono necessarie risposte in tempi rapidi”, conclude Arboscello.