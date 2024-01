Fotografia, scrittura rap e manga: a Loano proseguono le attività del progetto AttivArt di YEPP

Loano. Prosegue a Loano AttivArt, progetto nato dall’esperienza della rete YEPP sul territorio di Loano e Albenga che propone attività per diverse fasce d’età in orario scolastico e nel tempo libero con l’obiettivo di offrire maggiori opportunità ai giovani.

A Loano il progetto, realizzato con il contributo dell’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Loano e della Fondazione De Mari nell’ambito del bando “Scuola come casa”, propone a partire da gennaio in orario extrascolastico i workshop di fotografia, scrittura Rap e disegno Manga.

Il workshop di fotografia in programma a partire dal 12 gennaio prevede di avvicinare i giovani ad alcune tecniche fotografiche (ritratto, paesaggio, teoria del bianco e nero) attraverso un percorso di teoria e pratica condotto dal fotografo Christian Cadeddu.

Il workshop sulla scrittura rap prenderà il via il 13 gennaio con il giornalista musicale Damir Ivic che terrà una lezione sulla storia dell’Hip Hop. Storica firma de Il Mucchio e Soundwall è autore di saggi sulla musica contemporanea come “Storia ragionata dell’hip hop italiano”, uscito nel 2010 per Arcana Editore.

Altro ospite del progetto Music’s Street condotto dal giovane rapper loanese Karn sarà il 27 gennaio Lanfranco Vicari in arte Moder. Il rapper ravennate terrà una lezione sulla tecnica “boom bap”. Moder è un rapper che oltre all’attività artistica conduce da molti anni seminari sulla composizione di rime rap. Cura la direzione artistica dell’Under Fest, dal quale sono usciti molti dei rapper della nuova generazione.

Sempre dal 12 gennaio proseguirà il workshop di disegno Manga con la disegnatrice savonese Rossana Berretta.

Da gennaio proseguono anche le attività previste in orario scolastico e realizzate in collaborazione con l’Istituto Superiore Giovanni Falcone di Loano e l’Istituto Comprensivo di Loano-Boissano (sedi Infanzia, Primaria, Secondaria Loano).

Nell’Istituto Falcone proseguirà il laboratorio E tu che cittadin* sei? curato da YEPP Italia APS. Il percorso è partito a novembre con alcuni incontri nella classe 3D (indirizzo grafica) per approfondire i concetti di comunità e cittadinanza attiva e prevede da gennaio che gli studenti incontrino 3 organizzazioni del terzo settore (Associazione Maremontana, CEIS e YEPP Loano) che operano a Loano. Infine, il laboratorio coinvolgerà gli studenti in una esperienza concreta attraverso la partecipazione alla progettazione e realizzazione di una azione a favore della comunità giovanile del territorio.

Sempre a partire da gennaio l’associazione Cosa vuoi che ti legga? APS realizzerà due laboratori di creatività nella scuola dell’infanzia Simone Stella e nella primaria (plessi Valerga e Milanesi).

“La città che vorrei”, questo il titolo del laboratorio vedrà le alunne e gli alunni impegnati nella costruzione della loro città ideale. Partendo dal disegno della propria casa, i bambini immagineranno la propria città ideale. Attraverso il gioco i bambini percorreranno le strade che portano a scuola, a casa degli amici, al parco, riconosceranno i monumenti e i luoghi di ritrovo e potranno arricchirla con quello che non c’è.