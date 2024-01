“Fotografando… la Luna”: il 19 gennaio incontro a Savona con il Gruppo Astrofili Savonesi

Savona. Riprendono venerdì prossimo, 19 gennaio, gli incontri del Gruppo Astrofili Savonesi presso il Campus Universitario di Savona: la prima serata del 2024 è dedicata a “Fotografando … la Luna”.

La Luna è da sempre fonte di ispirazione per gli osservatori del cielo. Attraverso l’obiettivo della fotocamera, possiamo cogliere dettagli inaspettati della sua superficie craterizzata e delle sue fasi mutevoli.

L’incontro proporrà spunti sulla scelta delle attrezzature più adatte, come teleobiettivi e filtri, e sulle possibili tecniche che possono essere utilizzate per catturare la luce proveniente dal nostro satellite. Meteo permettendo, si passerà poi all’osservazione sul campo e si metteranno in pratica le metodiche discusse per fotografare la Luna.

Relatori saranno Alberto e Giovanni Stumpo. L’appuntamento è al Campus Universitario di Savona alle ore 21:00