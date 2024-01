Fleximan, dalla Liguria i sovranisti lanciano una raccolta fondi “per pagargli le spese legali”

Liguria. “L’eroe che non ci meritiamo ma di cui abbiamo bisogno”. Così i sovranisti genovesi di Pro Italia, una delle tantissime formazioni politiche che strizzano l’occhio a populismo ed estrema destra nate nel Paese negli ultimi anni, parlano di Fleximan. Un simbolo più che una persona in carne e ossa che, appunto, viene raffigurato in maniera fantasiosa grazie all’uso disinvolto dell’intelligenza artificiale. Un supereroe mascherato armato di flessibile e con una F sul petto, un esercito di ignoti con passamontagna e tuta nera, sempre armati di flessibile, o anche una riedizione dell’eroina interpretata da Uma Thurman nel film Kill Bill, in mise gialla e immancabile flessibile.

Immagini e narrazione delle gesta di Fleximan, pochi giorni dopo i primi tre attacchi anche in Liguria (alla Spezia) si trovano in un video con il quale gli attivisti di Pro Italia lanciano una raccolta fondi per fare fronte alle spese legali – “speriamo più tardi possibile”, scrivono – di Fleximan. O meglio, nell’annuncio, accompagnato da numero di conto corrente e contatti, viene spiegato che i fondi raccolti serviranno a sostenere tutti coloro che saranno individuati, denunciati e portati a processo come responsabili delle manomissioni degli autovelox.

“Quello che sta facendo non è legale – dicono da Pro Italia – ma il misterioso giustiziere che nelle ultime settimane ha distrutto decine di rilevatori di velocità solo nel Nord Italia, non è nient’altro che la reazione popolare all’attacco che le istituzioni stanno portando alla mobilità privata. Le sue gesta costituiscono il simbolo di una rivendicazione che ha piena legittimità politica“.

Il video e i contenuti social stanno riscuotendo reazioni entusiaste tra i seguaci del gruppo, parte di una più ampia galassia di associazioni e formazioni politiche. “Fleximan non è una persona, Fleximan è un’idea e le idee non si possono catturare e imprigionare”, uno dei commenti. “Sono pronto a pagargli anche il materiale per le sue azioni”, scrive qualcun altro, un po’ incautamente. “Finalmente un eroe contro lo stato Maestrina“, dicono altri.

Nei giorni scorsi l’associazione Fiab, Federazione italiana amici della bicicletta di contro ha lanciato un messaggio fortemente critico nei confronti di Fleximan e dei suoi emuli. “Ma quale eroe, Fleximan è una minaccia per l’incolumità dei cittadini”. I dati ISTAT relativi al 2022 evidenziano un quadro allarmante per l’Italia, con 3.159 morti e circa 223mila feriti in incidenti stradali. La velocità rappresenta la terza causa di incidenti, preceduta solo dalla guida distratta o indecisa e dal mancato rispetto della precedenza o del semaforo.

Fiab Genova invita “a condannare fermamente ogni atto vandalico contro gli autovelox, affinché si possa promuovere un ambiente più sicuro per tutti i cittadini. La fatalità nelle strade non conosce discriminazioni; la prossima vittima potrebbe essere chi ha perpetrato l’atto vandalico, chi ne inneggia, oppure un loro familiare”, conclude la Fiab Genova.