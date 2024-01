Finale, si rompe una condotta in via Calice: lavori e interruzione della fornitura d’acqua, ecco dove

Finale Ligure. Disagi a Finale Ligure per la rottura di una condotta, con i lavori già pronti a partire, ma che creeranno una interruzione nel servizio di fornitura d’acqua.

La rottura è avvenuta in via Calice e l’intervento, ad opera del Consorzio Depurazione Acque, è previsto per la giornata di domani (18 gennaio).

L’intervento inizierà alle 9 e, fino a fine lavori, verrà interrotto il servizio nella stessa via Calice (da Bastian Contrario), Perti Alto, località Chiazzati e località Valgelata.