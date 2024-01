Finale Outdoor Region, 270 attività consorziate e costante crescita turistica

Finale Ligure. L’espansione del mercato tedesco sul turismo finalese certifica il ruolo determinante del settore outdoor, traino anche per la stessa destagionalizzazione, assieme a cultura, natura ed enogastronomia. Tra le novità del 2024 una nuova mappa turistica e la rinnovata segnaletica della rete sentieristica, per rendere il territorio sempre più accogliente e accessibile per i suoi visitatori.

Il percorso di rinnovamento della segnaletica sentieristica vede protagonista il Consorzio FOR – Finale Outdoor Region. A partire dalle aree della Caprazoppa e di San Bernardino, saranno collocati 540 frecce direzionali e cartelli, conformi alla segnaletica del CAI, riconosciuta a livello nazionale. E poi la promozione turistica e la partecipazione diretta alle maggiori fiere internazionali.

“L’anno 2023 ha confermato Finale Ligure e la Finale Outdoor Region come una delle principali e più apprezzate destinazioni outdoor in Italia. Successo confermato dai dati relativi alle presenze turistiche e all’indice di destagionalizzazione in costante crescita” è il commento del presidente di FOR Gianluca Viglizzo.

“Il Consorzio Finale Outdoor Region ha registrato anch’esso una notevole crescita nel corso dell’anno, raggiungendo il numero di circa 270 attività commerciali consorziate. Questo risultato testimonia l’entusiasmo e l’adesione degli operatori del settore al progetto di valorizzazione del nostro territorio”.

“Il progetto FOR YOU CARD, avviato nel 2021, ha mostrato importanti risultati nel corso del 2023, particolarmente in termini di fundraising. Questi fondi hanno permesso di consolidare la struttura organizzativa dedicata al trail building, con l’impiego di diverse figure professionali che si dedicano quotidianamente alla manutenzione dei sentieri e del territorio – aggiunge il presidente di FOR -. Abbiamo dato vita, sempre grazie alla FOR YOU CARD, ad un primo intervento destinato al climbing, con l’intenzione di proseguire su questa strada con l’adesione al progetto di un numero maggiore di attività legate a questo mondo e grazie alla collaborazione di esperti del settore”.

“L’Info Point Finale Outdoor Base ha continuato a confermarsi come un punto di riferimento fondamentale per i nostri turisti, registrando un totale di 19.852 contatti nel corso dell’anno di cui 9.300 vis-à-vis e 10.552 tramite i vari canali di comunicazione attivi (telefono/e-mail/ Telegram/Whatsapp). A questi si aggiungono i quasi 2.000 contatti del punto informativo di Pietra Ligure, inaugurato lo scorso aprile e operativo nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre, ottobre e nella prima settimana di novembre, confermando l’importanza della nostra rete informativa sul territorio”.

E ancora: “Abbiamo instaurato un dialogo proficuo con territori vicini e non solo, con l’obiettivo di collaborare per mantenere il turismo outdoor come un fiore all’occhiello del nostro territorio. Questo impegno si basa sul rispetto delle fragilità locali, delle diverse tipologie di utenza e della comunità locale”.

“La Finale Outdoor Region ha ospitato con successo due eventi di Coppa del Mondo di Mountain Bike nelle discipline Enduro e Marathon, mettendo in evidenza di fronte a milioni di utenti le straordinarie potenzialità del nostro territorio”.

“Guardando al futuro, non possiamo che essere soddisfatti dell’anno appena trascorso, e questi risultati costituiscono un ulteriore stimolo a lavorare con impegno e a porci obiettivi sempre più ambiziosi per il nostro territorio e la sua crescita sostenibile nel settore turistico outdoor” conclude Viglizzo.