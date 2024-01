Finale Ligure, il 3 febbraio l’inaugurazione dell’Emporio solidale

Finale Ligure. Sabato 3 febbraio alle ore 10:30 al piano terra della “Domus”, in salita del Grillo 2, avrà luogo l’inaugurazione dell’Emporio Solidale e del Centro d’Ascolto della Caritas, completamente ristrutturato. Dopo il taglio del nastro la mattinata proseguirà con un aperitivo conviviale, le visite guidate all’interno del centro e la presentazione dei servizi attivi sia storici sia nuovi.

“Nei mesi scorsi abbiamo lavorato sodo per trasformare gli spazi della Nassa ma non solo: tra riuso, donazioni e tanto sostegno da parte della comunità ogni angolo racconta oggi una storia che ha per protagonista la condivisione e il dialogo”, dichiarano la Caritas e la Fondazione Diocesana ComunitàServizi.

“Uno dei nostri obiettivi è rendere il centro d’ascolto sempre più aperto, inclusivo e dinamico – aggiungo – Grazie anche ai nostri operatori e volontari oggi possiamo accogliere i nostri ospiti nel migliore dei modi e degli spazi”.