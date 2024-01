Finale, la proposta di Gianni Argento: “Sottoporre a candidati sindaci un piano strategico di Sport e Wellness per rilanciare turismo”

Finale Ligure. “Prendiamo sul serio l’invito del sindaco per fare alcune riflessioni ad lata voce su la stagione turistica finita, su quelle che ci aspetta e sui numeri delle presenze“. A scrivere è Gianni Argento, per tanti anni rappresentante degli albergatori di Finale Ligure.

Non c’è dubbio che l’integrazione del multi prodotto abbiamo confermato la realizzazione di quello che vien chiamato STL (Sistema Turistico Locale). Le 756.000 presenze del 2023 sono un dato indubbiamente importante, ma se insieme all’Osservatorio Turistico vi fosse un Osservatorio Economico Locale si potrebbe dare il giusto “peso” a quel -6,2% di turisti privati italiani e a quel +36% di stranieri.

La mia impressione da operatore che da oltre 45 anni opera in città è che quel -6,2% valga economicamente molto più di quel +36% (es. -6,2%= 2.000.000 € + 36% = 1.000.000 € = – 1.000.000 € di fatturato). E questa equazione Presenze-Fatturato-Lavoro potrebbe essere una delle spiegazioni per cui il lavoro risulta essere ancora precario e non si stabilizza.

D’altronde la domanda che bisogna farsi è: visti i numeri, perché non vi sono nuove aperture di hotel? Perché gli alberghi 4 stelle e molti 3 stelle sono chiusi, alcuni fanno fatica a stare aperti o aprono in primavera inoltrata…?? L’incidenza dell’outdoor negli Hotel non supera il 2% e con la bassa qualità non si fa il bilancio e non si pagano gli stipendi.

Le pur importanti presenze a mio avviso non generano occupazione stabile oltre a creare una serie di problematiche logistiche alla città che per alcuni target diventa penalizzante. Parcheggi, viabilità, sicurezza sono alcune questioni che necessitano risposte.

L’opportunità del Turismo Sport&Wellness per Finale Ligure

• In un panorama italiano dove sono ancora pochissimi i territori che si sono dotati di una chiara strategia sul Turismo Sport e Wellness spendibile sul Mercato nazionale e internazionale, Finale Ligure ha di fronte a sé straordinarie opportunità di posizionamento come destinazione specializzata su questi temi.

• Tra i molti assets su cui può contare Finale Ligure per essere una Sport & Wellness Destination credibile sul mercato ne emergono due in particolare: o la presenza di un “nocciolo duro” di operatori turistici già fortemente orientati sul tema, o un patrimonio ambientale e outdoor unico nel suo genere e a forte vocazione sportiva.

Le proposta: realizzare in questi mesi uno studio preliminare di Piano Strategico dello Sport e del Wellness, sia per i turisti che per i residenti di Finale Ligure, sul quale ingaggiare i candidati sindaci alle prossime elezioni e fare assumere impegni precisi su investimenti pubblici sul tema per il futuro della comunità, dei suoi abitanti e dei suoi visitatori. Per finire, delineare e gestire i tre assets strategici per Finale Ligure: Balneare, Outdoor e Wellness.

Gianni Argento