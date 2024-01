Filcams Cgil Savona: “Turismo ancora troppo stagionale, così il lavoro è precario”

Savona. “I dati che emergono dall’indagine realizzata nel periodo ottobre-dicembre 2023 nei confronti di imprese e lavoratori del settore del turismo conferma il grande potenziale della provincia di savona che sviluppa un terzo delle presenze liguri, in lieve ma significativo aumento. la forte criticita’ di questo settore rimane la stagionalita’ alla quale corrisponde il forte tasso di precarieta’ dei rapporti di lavoro. Un settore che nel nostro territorio lamenta una bassa attrattività da parte dei lavoratori aprendo nuovamente la ormai nota polemica sulla difficolta’ nel reperire personale che voglia intraprendere un percorso lavorativo nel turismo”. Così la Filcams Cgil Savona commenta i dati presentati questa mattina dall’osservatorio turistico provinciale.

“I dati ci confermano che c’è stato un forte aumento dei nuovi clienti delle imprese, un aumento dei ricavi delle imprese ed un aumento dei costi dei servizi erogati, a questi aumenti pero’ continua a non corrispondere un relativo aumento dei salari e dei diritti dei lavoratori. Il Ccnl di riferimento è scaduto infatti ormai da 3 anni e le associazioni datoriali continuano ad essere essere sorde rispetto alle rivendicazioni di lavoratrici e lavoratori del settore”.

“Oltre a non riconoscere le richieste sindacali di incrementi salariali calcolati sulla base di quanto stabilito dagli accordi interconfederali siglati dalle parti e in linea con il calcolo dell’inflazione misurata con l’indice ipca, le associazioni datoriali hanno avanzato alcune proposte che rischiano di avere un forte impatto sulle retribuzioni delle lavoratrici e dei lavoratori. In particolare, in ordine a “scatti di anzianità, riduzione dei rol, sterilizzazione degli effetti degli scatti su tredicesima e quattordicesima mensilità, riduzione del periodo di comporto nel rapporto tra infortunio e malattia, revisione del preavviso e apprendistato”, solo alcune delle proposte inaccettabili presentate al tavolo negoziale e che hanno portato allo sciopero nazionale del 22 dicembre”.

“Oltre al tema relativo a salario e diritti – proseguono -, i dati esposti ci parlano anche del problema della crescita professionale, della possibilita’ di “fare carriera”. La carenza di opportunità di crescita professionale all’interno del settore e l’assenza di prospettive di sviluppo professionale all’interno delle aziende turistiche ha generato infatti un circolo vizioso, con una diminuzione del pool di competenze disponibili ed il rischio è di andare incontro ad un esodo verso altri territori di lavoratori con potenzialità. E’ dunque necessario identificare soluzioni concrete e implementare strategie che incentivino la formazione e la promozione interna”.

“E’ fondamentale affrontare la questione attraverso la collaborazione tra le istituzioni, le imprese e le rappresentanze sindacali, al fine di garantire un futuro sostenibile per il settore turistico e preservare l’occupazione di qualità per i lavoratori del comparto. Di fronte a tutto cio’ e’ evidente e comprensibile la repulsione dei lavoratori rispetto a questo settore e come filcams cgil savona continuiamo a ribadire che un lavoro senza qualità, un lavoro senza espansione e maturazione delle competenze, senza rispetto dei diritti più elementari non è neanche lavoro. è prestazione pura e cieca, dalla quale e’ evidente che ci sia una fuga oltre a non essere assolutamente funzionale ad un settore che in questo territorio deve e vuole crescere e strutturarsi”, hanno concluso.