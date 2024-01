Fiamme in un edificio a Savona, vigili del fuoco mobilitati

Savona. E’ ormai sotto controllo l’incendio divampato nel tardo pomeriggio di oggi in un edificio di via Torino a Savona.

Secondo quanto appreso, per cause ancora in via di accertamento, a prendere fuoco è stata una trave del tetto.

L’allarme è scattato dopo le 18.00, a seguito del denso fumo che si è sprigionato a seguito del rogo, ben visibile anche ai passanti.

Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, che in breve tempo sono riuscito a domare l’incendio e a mettere in sicurezza la situazione.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, non sono segnalati danni strutturali allo stabile, se non nella parte interessata dalle fiamme.

Restano da appurare i motivi dell’accaduto.