Festival, debutto a Casa Sanremo per il sedicenne cantautore albenganese Gabriele Caridi

Albenga. Mancano ormai pochi giorni al via della 74° edizione del Festival di Sanremo e al Palafiori si scaldano anche i motori di Casa Sanremo Live Box, spazio che permette una vetrina ai nuovi talenti.

Una data, quella di lunedì 5 febbraio alle ore 9, che per il sedicenne Gabriele Caridi segna anche il suo debutto ufficiale nel mondo dei cantautori italiani. Ed è in quella splendida location (un sogno per un ragazzino così giovane) che Gabriele potrà presentare, esibendosi in pubblico, una delle 5 canzoni del suo primo album: “Ti Penso”.

Figlio d’arte, un padre musicista ed artista, frequenta il 3° anno del Liceo musicale Bruno, ha fatto la gavetta nel gruppo Ivan pei Boski che si è esibito in numerose serate negli ultimi due anni. “La passione della musica è iniziata verso i tre anni quando ascoltando mio padre che suonava la chitarra , mi sono incuriosito e gli ho chiesto di insegnarmi le prime nozioni. Nel corso degli anni ho imparato a suonare (da autodidatta) alcuni strumenti: chitarra, basso, pianoforte, batteria ed inoltre canto”.

“La musica – prosegue Gabriele – mi dà una ragione per affrontare meglio le giornate e mi dà forza, ed esprime al meglio il mio stato emotivo e quello provo nel mio essere al mondo. Dopo le scuole medie mi sono iscritto al liceo musicale Bruno per studiare e affinare la qualità delle mie esibizioni. Ho iniziato fin dalle medie a scrivere poesie e poi ho scoperto che con la musica diventavano canzoni. Ne ho raccolto alcune di quelle che ho scritto nel corso degli anni e per condividerle con gli altri ho iniziato a registrare il mio primo album: ‘Ti penso'” .

“La canzone che dà il titolo all’album sarà quella con cui io mi esibirò al Palafiori a Casa Sanremo. L’Ep andrà su tutte le piattaforme online e social e sarà distribuito in alcuni negozi di vendita dischi in Liguria. Sono emozionato – prosegue ai microfoni di IVG.it – e non vedo l’ora di affrontare il palco che poi è il sogno di ogni cantautore. Sono molto motivato, il mio primo sostenitore è mio padre che si rivede in me, lui spera che io abbia fortuna nel panorama musicale perchè è il mio primo fan. Poi mia madre, che crede in me ed essendo minorenne fa molti sacrifici, lei mi accompagna e mi segue in ogni serata e sarà al mio fianco anche a Sanremo”, conclude Gabriele.