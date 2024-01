Festeggiamenti di Capodanno, tra ubriachi e cassonetti a fuoco notte di superlavoro per 118 e vigili del fuoco

Savona. Notte di superlavoro, come sempre, quella di Capodanno, per i vigili del fuoco e gli uomini del 118. Come ogni anno, i festeggiamenti hanno avuto uno strascico che pompieri e medici hanno dovuto affrontare nelle ore immediatamente successive alla mezzanotte.

Per i vigili del fuoco il problema principale è stato quello dei cassonetti a fuoco a causa dei botti. Soprattutto a Savona ne sono bruciati diversi: a Villapiana in piazza Brennero, in centro in via XX Settembre, a Lavagnola in via San Dalmazio. In quest’ultimo caso le fiamme hanno anche raggiunto e danneggiato un’auto parcheggiata nei pressi. Fortunatamente in tutti i casi i pompieri sono riusciti a domare le fiamme senza particolari conseguenze.

Per il 118, invece, la principale fonte di lavoro è arrivata da chi, per festeggiare, ha alzato un po’ troppo il gomito. Le chiamate per intossicazione etilica sono state diverse: al Prolungamento di Savona, sull’Aurelia a Loano, in via Roma a Laigueglia, in via Alle Scuole a Leca d’Albenga. Non sono mancate poi le liti sfociate in aggressioni: se ne sono registrate a Savona (in via XX Settembre e via Crispi), Vado Ligure (via Petrarca), Alassio (corso Dante Alighieri) e Albissola Marina, dove in piazza del Popolo un 24enne ha ferito un 30enne alla testa con una bottigliata.

Non è mancato nemmeno un intervento nel corso del Capodanno di Savona, dove una donna di circa 40 anni è svenuta pochissimi minuti dopo la mezzanotte. Mentre a Cairo Montenotte, poco dopo mezzanotte e mezza, la Croce Bianca di Cairo e l’automedica sono intervenute per quello che potrebbe essere il primo parto del 2024.