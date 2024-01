Fatal Lido Square per il Città di Savona. Mister Ruffa: “Noi combattenti. Albissole la più forte”

Così è (se vi pare), il calcio. Quello sport in cui il Lido Square penultimo e “impallinato” la domenica precedente dall’Albissole batte un Città di Savona con ambizioni da primato e reduce dal convincente successo ai danni del Borgio Verezzi. Per chiudere con le citazioni pirandelliane non è di certo centomila né nessuno, ma il Città di Savona gestione Biffi non è uno ma “doppio” visto i passi indietro della squadra rispetto alla prima uscita.

Il Lido Square ha affrontato la gara in maniera tosta e coraggiosa. Difesa altissima che ha consentito ai genovesi di pressare bene il tentativo di possesso biancoblù e di essere pungenti visto che il recupero avveniva spesso all’altezza del centrocampo. Di contro, il Città di Savona non ha sfruttato le praterie tra linea e portiere che aveva a disposizione incappando in una sconfitta meritata se si conta il valore delle due rose.

Mister Massimo Ruffa è raggiante a fine gara: “Per noi è stata una sorpresa. Sapevamo che il Savona è una squadra forte e che ambisce ai primi tre posti. Abbiamo puntato sulla cattiveria agonistica anche se abbiamo giocatori di qualità in avanti. Avevamo tanta pressione visto che la Rossiglionese ci aveva momentaneamente sorpassati vincendo nell’anticipo contro il Masone”.

Cosa è mancato nel girone di andata al Lido Square?: “Nella partite precedenti ci sono state parecchie assenze e pochi giocatori agli allenamenti specialmente nelle festività. Noi facciamo quello che possiamo, siamo una piccola società fondata nel 2017. Forse il Città di Savona si aspettava una squadra più remissiva, invece siamo entrati come dei combattenti”.

Poi, un commento generale sul campionato: “L’Albissole è la squadra più forte secondo me. Ha un’organizzazione societaria importante e secondo me sono la squadra da battere. Poi c’è il Multedo, la squadra proprietaria del nostro campo. In chiave salvezza, facciamo corsa su Old Boys, Rossiglionese e Vadese”.