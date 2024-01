Esami e visite anche di notte e nel weekend: il piano di Toti per recuperare le liste d’attesa

Liguria. Ecografie, risonanze magnetiche, radiografie e Tac fino a mezzanotte, pure al sabato e alla domenica, sfruttando la flessibilità offerta dalle strutture private. È quanto sta scritto nei criteri di assegnazione dell’avviso per manifestazioni di interesse che si è chiuso ieri, quello per l’acquisto di prestazioni di diagnostica per immagini finanziato dalla Regione con 7,4 milioni in dotazione ad Alisa. Si tratta della prima tranche del piano della giunta Toti per recuperare le liste d’attesa che costano oltre 50 milioni all’anno in termini di fughe verso altre regioni, un piano che però non basterà senza una riorganizzazione complessiva delle aziende che il governatore ha imposto senza mezzi termini ai direttori generali.

“Il piano ha due gambe – spiega il presidente ligure a margine del Consiglio regionale -. Una gamba è legata alle gare che stiamo facendo per acquisire maggiori prestazioni nel mondo del privato gratuito per i cittadini. Si è chiusa ieri la gara per la diagnostica (Tac, ecografie, lastre). Partirà nel giro di 30 giorni la gara da 35 milioni per prestazioni cliniche, chirurgiche e mediche come cateratte, bassa complessità operatoria, ortopedia. Questo consentirà di mettere sul mercato una serie importante di prestazioni. Calcolando che abbiamo inevasi circa 50 milioni di euro, se sommiamo 35 milioni ai 7 per la diagnostica, è un progetto che ambiziosamente vorrebbe annullare questo gap“.

Ai privati (accreditati, non necessariamente convenzionati) Alisa chiede come minimo l’apertura degli ambulatori dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni feriali. Ma poi vengono fissati punteggi aggiuntivi per chi garantisce la disponibilità a eseguire le procedure “fino alle 24 dei giorni feriali”, nei giorni festivi e in quelli prefestivi. I primi 7,4 milioni sono destinati ad acquistare Tac, risonanze magnetiche, radiografie, ecografie, diagnostica vascolare per un totale di circa 120mila prestazioni suddivise in tre lotti: il più cospicuo è quello relativo all’ambito genovese (Asl 3 e Asl 4) che conta 57.344 prestazioni per un costo di oltre 3,4 milioni di euro. Ben più impattante sarà la seconda selezione, quella da 35 milioni.

Però poi c’è anche la seconda gamba, per dirla con le parole di Toti: “Organizzare il sistema pubblico nel modo più efficiente possibile. Porteremo in giunta la settimana prossima una cabina di regia coordinata da Enrico Castanini (amministratore unico di Liguria Digitale, ndr) che dovrà mettere insieme i Cup delle varie aziende, che oggi vanno ancora separatamente, e omogeneizzare le prestazioni. È un progetto ambizioso che dovrebbe dare maggiore efficienza alla sanità pubblica”.

Indiscrezioni di stampa riferiscono di una strigliata ai direttori generali dopo la presentazione dei conti delle aziende che hanno evidenziato nel complesso un buco da 150 milioni per il 2023: “Non ho strigliato nessuno – risponde il governatore – ho sottolineato alcune priorità su cui i manager della sanità hanno il dovere di dare risposte, senza banalizzare le difficoltà. Se spendiamo più soldi, quei soldi devono arrivare in prestazioni ai cittadini. So che questo comporta uno sforzo di riorganizzazione e un dibattito all’interno delle rappresentanze ospedaliere e sindacali, ma lì bisogna andare”.

“Ho chiesto alla sanità semplicemente di utilizzare i soldi che abbiamo a disposizione per garantire più prestazioni ai cittadini e abbattere le liste d’attesa, ho chiesto di organizzare i pronto soccorso in modo più coerente coi bisogni dei cittadini – prosegue il governatore -. Non tutte le macchine delle ecografie e delle Tac producono lo stesso numero di Tac al giorno, non tutte stanno aperte lo stesso numero di ore e hanno la stessa performance. Spesso ci sono buchi nella programmazione quotidiana, per persone che in modo maleducato rinunciano all’ultimo all’appuntamento: forse si raggiunge addirittura il 25% dei posti, occorre ragionare in tema di overbooking e organizzazione. Insomma, ho chiesto ai direttori generali di farsi carico, da dirigenti apicali e quindi con tutte le loro responsabilità, di cominciare a dare risposte ai cittadini: credo che lo meritino”.