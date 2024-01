Elezioni comunali, la conferma di Forza Italia: “Ad Albenga decide la Lega. Gli accordi vanno rispettati”

Albenga. “Ci vuole lealtà, gli accordi vanno rispettati”. Parola di Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia e sindaco di Rapallo, che ha voluto fare chiarezza e soprattutto riportare la calma intorno al Comune di Albenga in vista delle elezioni comunali 2024, dopo l’appello odierno di Angelo Vaccarezza e la replica piccata della Lega.

Vaccarezza, ai microfoni di IVG, ha chiesto “unità, convergendo sul candidato migliore, ovvero quello che può rappresentare al meglio la coalizione”, con un endorsement nemmeno troppo velato per Nicola Podio. Parole mal digerite dalla Lega, che ha definito l’accaduto “una grave mancanza di rispetto”, palesando una “profonda delusione”.

Ma non solo. È ormai noto il riavvicinamento dello stesso Vaccarezza a Forza Italia dopo il “divorzio” con “Cambiamo”, al punto che mancherebbe solo l’ufficialità. E la Lega, infatti, nella sua nota ha dichiarato espressamente: “Prendiamo atto dalle parole del consigliere regionale Vaccarezza che Forza Italia, partito che lui dice di rappresentare ormai in provincia di Savona, è determinata in Liguria a far saltare gli accordi consolidati nel centrodestra sulle prossime elezioni amministrative”.

Una tesi sconfessata però dal coordinatore regionale di Forza Italia Bagnasco, che, anzi, ha ribadito l’intenzione di unità a tutti i livelli e in tutti i comuni coinvolti al voto: “La situazione è più lineare di quanto sembri, – ha dichiarato a IVG. – C’è un accordo nazionale, siglato da Rixi (Lega), Tajani (Fi) e Meloni (Fdi), ed un altro a livello regionale siglato dal sottoscritto (Fi), Rixi (Lega) e Rosso (Fdi). Ad Albenga è stata indicata la Lega e alla Lega spetta la decisione. Ci vuole lealtà e gli accordi vanno rispettati. Le partite sono aperte a Rapallo, come ad Albenga e a Sanremo. Noi siamo coordinatori e, in quanto tali, dobbiamo coordinare e tenere unito il centrodestra: garantisco che lo faremo”.

E a specifica domanda secca sulla possibilità che le frizioni con la Lega possano eventualmente inficiare il possibile rientro di Vaccarezza in Forza Italia, la risposta di Bagnasco è stata altrettanto secca: “Assolutamente no, sono due cose completamente distinte. In questo momento so che si sta parlando di un possibile rientro di Vaccarezza in Fi, ma sarà lui a fare le sue considerazioni e a prendere una decisione indipendentemente da tutto il resto”, la risposta-apertura del coordinatore regionale di Forza Italia.