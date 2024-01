Ecosavona, per 23 mln di euro Innovatec acquista la maggioranza societaria

Vado Ligure/Savona. Innovatec SpA acquista la maggioranza di Ecosavona per 23 milioni di euro.

Innovatec SpA, società quotata dal 2013 su Euronext Growth Milan e attiva nei settori dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, ha infatti sottoscritto un accordo di compravendita della partecipazione del 50,1% del capitale sociale di Green LuxCo, detenuta dall’azionista di riferimento Sostenya Group, attiva tramite la controllata Ecosavona che gestisce a sua volta la discarica del Boscaccio a Vado Ligure nel trattamento, smaltimento e recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, oltre che nel recupero energetico del biogas di discarica.

Il residuo 30% del capitale sociale di Ecosavona è detenuto da S.A.T. Servizi Ambientali Territoriali (25%) e dal Comune di Savona (5%).

“Innovatec amplia l’asset base e la capacità impiantistica, il perimetro di azione e il core business del Gruppo con sicuri benefici in termini di risultati, generazione di cassa e creazione di valore per gli stakeholder – ha detto l’Ad Pietro Colucci – In questo quadro, Sostenya pur di non gravare da un punto di vista finanziario sul gruppo in una importante fase di investimento e sviluppo per Innovatec, ha scelto la strada della classificazione del controvalore come un “quasi equity” (i.e. credito convertendo) lasciando alla Innovatec il diritto di conversione a patrimonio netto”.

Il corrispettivo per l’acquisizione è pari a 23 milioni di euro “convertendo” in patrimonio netto da parte di Innovatec con termine ultimo 22 ottobre 2028.

“Una crescita importante e significativa che fornisce piena solidità allo stato patrimoniale di Ecosavona e rafforza al tempo stesso il programma di sviluppo e crescita dell’hub vadese nel settore rifiuti e dell’igiene ambientale. Far parte a pieno titolo di un Gruppo quotato in Borsa conferisce alla stessa società un respiro più ampio” ha commentato l’Ad di Ecosavona Flavio Raimondo.