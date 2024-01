Ecco “SíAmo Celle”, la lista civica con Marco Beltrame candidato sindaco

Celle Ligure. Si chiama “SìAmo Celle” la lista civica che sostiene la candidatura di Marco Beltrame alla carica di sindaco di Celle Ligure alle prossime elezioni amministrative.

La lista è nata “dal desiderio di Marco e della squadra che lo sostiene attivamente, di aggregare una nuova classe di amministratori, richiamando i suoi coetanei alla responsabilità e alla partecipazione, sapendo bene che, per poter avere una visione del futuro, bisogna conoscere il passato. L’esperienza di chi ha più anni e conosce meglio la storia e le dinamiche del paese è quindi elemento fondamentale per costruire il domani”.

Beltrame, cittadino cellese nato nel 1984, socio di un’agenzia immobiliare, ha già un’esperienza politica alle spalle, avendo fatto parte del consiglio comunale all’opposizione nelle passate amministrazioni (2009-2014 e 2014-2019). Ha da sempre dimostrato una attiva ed incisiva partecipazione al tessuto associativo e sportivo.

“Queste esperienze hanno rafforzato e aumentato in lui la passione per il bene comune e la volontà di offrire un contributo alla comunità mettendosi in gioco con idee, impegno e progettualità – spiegano ancora dal gruppo – Il principio che ispira infatti tutto il gruppo di lavoro della lista civica SìAmo Celle è l’idea che una buona amministrazione deve fondarsi su un’idea audace e ambiziosa del paese e, nello stesso tempo, possibile da realizzare. Questa ambizione deve però tradursi in scelte concrete e ragionevoli per dare risposta ai problemi e alle necessità di ogni giorno avendo come unico obiettivo l’interesse della comunità cellese”.

“Fra gli obiettivi che il gruppo si pone c’è quello di realizzare finalmente una progettazione dell’attività comunale che abbia uno sguardo ampio e a lungo termine. Bisogna avere il coraggio di pensare e progettare il futuro di Celle andando oltre il periodo del mandato amministrativo, per preparare davvero il paese alle sfide di questi tempi, consapevoli che ogni progetto con un impatto significativo richiede del tempo per dare risultati, e che una pianificazione efficace deve guardare oltre l’immediato vantaggio per la maggioranza in carica. Questa visione di ampio respiro richiede lo studio e la ricerca delle migliori esperienze realizzate in Italia e all’estero in ambito di gestione comunale perché, per avanzare, bisogna guardare oltre. In questo, il candidato sindaco è affiancato da un gruppo di supporto formato da cittadini di varie professioni e con diverse esperienze”.

“Rendere nuovamente significative le parole cittadino e comunità sarà prioritario per il candidato sindaco e per tutti i componenti della sua squadra, che si impegnano ad ascoltare i cittadini durante tutto il periodo della campagna elettorale e dell’eventuale mandato, anche con iniziative regolari di incontro estese a tutto il territorio e le frazioni di Celle. La partecipazione e la trasparenza saranno essenziali: ogni iniziativa lega il suo successo al più ampio coinvolgimento di tutti i cittadini e delle realtà operanti sul territorio”.

Su queste basi, la lista civica “SìAmo Celle” si presenta ai cittadini con Marco Beltrame candidato sindaco, chiedendo “la loro fiducia e garantendo il massimo dell’impegno con la consapevolezza che ‘Sì, Amo Celle’”.