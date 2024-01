Eccellenza, riecco Flavio Ferraro: “La Cairese un vero onore. Non sarò il tutor di Boschetto, sono un aziendalista”

Cairo Montenotte. “Ringrazio la proprietà, nelle persone di Fabio Boveri e di Federico Boveri, per avermi dato la possibilità di rientrare a far parte di questa prestigiosa società: organizzatissima ed ambiziosa. Parlando con Federico ho constatato che, nonostante la sua giovane età, ha una competenza calcistica non comune ed un entusiasmo contagioso. Per me è un vero onore“.

Ieri erano circolate le prime voci, in serata si è definito l’accordo e questa mattina è arrivato l’annuncio della società: Flavio Ferraro torna nel calcio ed entra a far parte della Cairese, a lui il ruolo di direttore tecnico. Il “Baffo” ha voluto precisare quali istruzioni ha ricevuto dal sodalizio gialloblù: “C’era bisogno di una figura che facesse da tramite tra dirigenza, squadra e staff tecnico. Ho già sentito le solite malignità in giro. Io non sono il tutor di Boschetto, i suoi risultati in carriera dimostrano che non ne ha alcun bisogno. Io sono a sua disposizione per ciò che riterrà opportuno, così come lo sono per i giocatori quando avranno bisogno. Non agirò tecnicamente o tatticamente ma, eventualmente, psicologicamente per aiutarli a migliorare il loro rendimento. Pensare diversamente sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti della società, del mister e della mia intelligenza. Mi ritengo una persona seria e mi comporterò come tale. Sono un aziendalista e cercherò di fare del mio meglio, sperando che il mio arrivo sia d’aiuto a tutto l’ambiente”.

“Già in passato mi è capitato di dover svolgere un compito del genere mentre allenavo – spiega Ferraro -. Penso a quando ero a Savona, Finale, Loano e Imperia. Quindi da una parte non è assolutamente una novità, dall’altra lo è perché non farò più l’allenatore. Sinceramente non avevo ancora pensato di smettere, ma di fronte ad un’opportunità così importante, a cinquecento metri da casa mia, era giusto iniziare una nuova avventura con il massimo impegno per raggiungere risultati“.

Il primo impatto con la squadra è stato giudicato assolutamente positivo: “Quasi tutti i giocatori mi conoscevano, anche chi non avevo mai allenato come per esempio Santiago Sogno. C’è stata grande disponibilità da parte loro. Nello staff conoscevo già Luciano Rabino ed il prof Giorgio Caviglia, con cui ho giocato proprio a Cairo ed è stato mio preparatore atletico in diverse mie esperienze. La stessa professionalità l’ho immediatamente riscontata nel mister ma non avevo dubbi. L’allenamento di ieri è stato condotto alla grande, degno di una squadra con queste ambizioni. Mi auguro che questo lavoro venga recepito al meglio perché il campionato non è finito“.

Ferraro, appunto, crede sia doveroso tenere sempre alta l’asticella riguardo al piazzamento in classifica: “L’Imperia ha sette punti di vantaggio e non sono uno scherzo. Però negli anni si sono visti sparire dei margini di vantaggio molto più grandi di questo. Bisogna continuare a fare bene sperando che rallentino le formazioni davanti, come anche il Rivasamba. Ma ci sono due formazioni da considerare che per me non sono affatto delle sorprese. Era logico che per il lavoro fatto dal mister, con la presenza di un gruppo che si conosce da tempo, che i risultati sarebbero migliorati ancora di più per l’Arenzano. E poi c’è il Pietra Ligure, allenato da un giovane molto promettente come Cocco e che ora è a lottare per i quartieri alti dell’Eccellenza. Ma non dimentichiamoci del Campomorone, che domenica potrebbe rientrare in corsa alla grande. Noi non siamo inferiori a nessuno come parco giocatori, si può ancora agganciare il primo posto“.

L’entusiasmo di un ragazzino per una figura di grande esperienza nel calcio ligure. Domenica contro la Genova Calcio inizierà un nuovo percorso per lui, pronto a dare il suo contributo ad una causa tutta valbormidese: “In più di quarant’anni di passione non mi era mai capitato di allenare qui. Ora ci arrivo in questa nuova veste. Da allenatore ho lavorato quasi sempre fuori dalla Val Bormida. Ora è giusto che le mie esperienze vengano messe a disposizione di una società della mia zona. E quale occasione migliore mi poteva capitare se non la Cairese, con una proprietà straordinaria. Come dirigente ho avuto sicuramente più fortuna, siccome in panchina ho dovuto scalare tutte le categorie per arrivare a disputare l’Interregionale”.

“Io mi auguro di avvicinare ancora più valbormidesi al Brin. Ho già ricevuto molti attestati di stima. Spero di cuore di riuscire a ripagare la fiducia che mi ha dato la famiglia Boveri. Quando le persone dimostrano fiducia e stima nei miei confronti, il mio primo pensiero è quello di mettere anima e corpo per questi colori” chiosa Ferraro.