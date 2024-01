Eccellenza, pareggio tra Arenzano e Pietra Ligure. Cocco: “Pareggio più che meritato”. Corradi: “Dubbio sul fuorigioco, tanti meriti al Pietra”

Genova. Quarto risultato utile consecutivo come quarto posto in classifica consolidato. La squadra di Matteo Cocco vola sulle ali dell’entusiasmo e non molla un colpo nemmeno in trasferta contro l’Arenzano, aumentando il proprio bottino in campionato e mantenendosi a distanza proprio dai suoi sfidanti, a -1 punto dai biancocelesti.

Dall’altra parte, la squadra di Alberto Corradi ha dato molto filo da torcere, riuscendo a trovare il vantaggio nella prima metà del primo tempo e riuscendo a creare diverse occasioni da gol per tutto l’arco dei novanta minuti.

Il Pietra Ligure ha ribattuto però colpo su colpo, trovando il pareggio su calcio di rigore a fine primo tempo con Antonio Insolito e riuscendo egregiamente a mantenere il pareggio, sfiorando anche il possibile vantaggio in inferiorità numerica.

Molti dubbi per l’espulsione del Pietra Ligure, ma Cocco avverte i suoi: “Possiamo discutere del rosso, ma non dobbiamo mettere in condizione l’arbitro di assegnare certi cartellini“. Non chiaro anche il fuorigioco assegnato alla fine della prima frazione di gioco che avrebbe riportato i padroni di casa in vantaggio. Come spiega però mister Corradi: “Dovrei rivederlo ho ancora qualche dubbio, ma nulla toglie il pareggio al Pietra Ligure, una delle squadre migliori che ho affrontato in questo campionato”.

Partita dalle mille emozioni ma soprattutto dall’ottimo calcio espresso. Un pareggio che esprime alla perfezione l’equilibrio, seppur sottile, di questi due club, il primo che sta cercando di risollevarsi dopo l’inizio non troppo felice del campionato, l’altro che sta stupendo tutti dopo l’annata scorsa in Promozione e che quest’anno, sotto la guida di Cocco, sta facendo divertire i tifosi pietresi.

Formazioni del match:

Arenzano: 1 Faggiano, 2 Pellicciari, 3 Lagorio, 4 Calcagno, 5 Baroni, 6 Padovan, 7 Cicirello, 8 Lupi, 9 Rezi, 10 Pastorino, 11 Bruzzone. A disposizione di mister Corradi ci sono: 12 Gravano, 13 Cosentino, 14 Biancato, 15 Pesenti, 16 Barisone, 17 Rivanera, 18 Damonte, 19 Fossa, 20 Porrata.

Pietra Ligure: 1 Vernice, 4 Lufi, 5 Ayalas, 6 Guaraglia, 7 Insolito G, 9 Dominici, 10 Rovere, 14 Sancinito, 17 Odasso, 18 Gasco, 20 Insolito A. A disposizione di mister Cocco ci sono: 12 Duberti, 2 Andreetto, 3 Aicardi, 8 Puddu, 11 Mehmetaj, 13 Anich, 15 Pescio, 16 Varaldo, 19 Franco.