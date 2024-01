Eccellenza, la Cairese torna a correre. Giribone: “Ora continuità, nulla è perso”

Cairo Montenotte. Una vittoria spartiacque. Il 4-1 inflitto ai danni dell’Angelo Baiardo è stato accolto come una liberazione in casa Cairese, società che è tornata ad assaporare l’emozione dei tre punti un mese e mezzo dopo l’ultima volta.

“I ragazzi oggi hanno dato una risposta importante – ha commentato il direttore sportivo Matteo Giribone al termine del match -. Dopo aver disputato un mese e mezzo con prestazioni e vittorie cruciali ci siamo un pochettino arenati. Quando non vengono i risultati diventa tutto più problematico, soprattutto in un campionato così equilibrato. Oggi è stato fondamentale conquistare i tre punti anche se non è stato semplice”.

“L’abbraccio finale fa capire tante cose – ha proseguito l’intervistato -. L’Imperia è una squadra che difficilmente lascerà punti per strada, noi dovremo continuare a correre. Non nascondo che la settimana di avvicinamento a questa partita è stata di riflessione. Oggi nel primo tempo non abbiamo disputato una partita sciolta e tranquilla anzi, ci siamo persino ritrovati in svantaggio. Siamo stati bravi a rimetterla in piedi, in questa situazione mentale non era facile. Nel secondo tempo siamo riusciti a fare quello che dovremmo sempre fare giocando a pallone. Ci tengo comunque a rivolgere i miei complimenti al Baiardo, non è in alto per caso”.

Successivamente Giribone ha aggiunto: “Abbiamo tanti giocatori forti e di qualità, ma la squadra vince se riesce ad essere tale. La vittoria odierna non deve essere un caso. Quest’anno arrivare terzi, a differenza degli scorsi anni, significa playoff, motivo per cui dovremo essere pronti a tutto cercando di centrare il nostro obiettivo in qualsiasi maniera. Il collante che si è visto in certe occasioni deve diventare una costante, altrimenti continueremo a vivere di alti e bassi”.

Infine il direttore sportivo della Cairese ha concluso il proprio intervento ammettendo: “Dopo essere arrivati lì davanti e dopo un mercato importante ci aspettavamo di essere primi o comunque in scia. Ci può stare aver avuto una fase di calo, il problema è che nel frattempo le avversarie hanno centrato una striscia di risultati. Nulla è perso comunque”.