Eccellenza, la Cairese deve svoltare. Laoretti: “Situazione di classifica inaccettabile ma crediamo nei calciatori e in Boschetto”

Cairo Montenotte. La sconfitta contro l’Athletic Club Albaro è stata cocente sia per la classifica sia per com’è arrivata: tre punti completamente sfuggiti di mano ai gialloblù, dopo un primo tempo in piena gestione. Comprensibile, quindi, la poca voglia di parlare da parte dei tesserati della Cairese nell’immediato post partita.

Ieri sera c’è stato un confronto tra la dirigenza e la squadra/staff tecnico, servito per potersi chiarire maggiormente su un periodo particolamente negativo. Solo due punti nelle ultime quattro giornate, con l’Imperia che ne ha approfittato salendo in vetta a sette punti dai valbormidesi. Per la qualità della rosa, quindi, i risultati dovrebbero essere ben altri. Così ha detto anche il direttore generale gialloblù, Franz Laoretti, esprimendosi anche pubblicamente al nostro giornale.

Direttore, quali sono i punti che avete toccato nel confronto?

La società ha fatto dei grandissimi investimenti e i risultati in queste ultime quattro partite non soddisfano le nostre ambizioni. A dicembre abbiamo toccato il primo posto, da lì in avanti ci sono state quattro partite diverse ma che hanno visto prestazioni altalenanti. I tanti errori, sia in fase offensiva sia in quella difensiva, ci hanno messo di fronte ad una situazione di classifica che per noi è inaccettabile.

Com’è stata la risposta dei calciatori?

Gli investimenti sono stati fatti su dei giocatori veri. Lo pensavamo prima e lo pensiamo ancora adesso. Sono persone professionali che hanno capito la positività del mio discorso. Le parole a volte possono essere pesanti ma c’è sempre da mettere davanti il bene della società. Ci siamo guardati tutti in faccia, dicendoci ciò che bisognava dirci. Nonostante tutto, noi crediamo nei ragazzi e loro devono sentire questa fiducia. Ma chiediamo un immediato cambio di passo, non tanto sui risultati ma sulle prestazioni e la cattiveria sportiva per raggiungere un obiettivo.

A tal proposito, cambia qualcosa nelle vostre prospettive?

Se prima l’obiettivo poteva essere solo il raggiumento del primo posto, ora si apre anche lo scenario dei playoff. Anche se, a fine Gennaio, è assolutamente possibile recuperare 7 punti in classifica, soprattutto con ancora lo scontro diretto in casa.

Cosa traete, invece, dal confronto con mister Boschetto?

Probabilmente è stata la prima volta nella sua carriera che non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Era troppo arrabbiato per farlo. Domenica la partita è stata gestita per sessanta minuti, poi due episodi ci hanno condannati. Il mister non si capacitava di come fosse arrivata la sconfitta e ieri, spiegandosi con noi, ci siamo confrontati ed umanamente è una reazione che ci sta.

La piazza ultimamente non si è dimostrata particolarmente “accesa” nei confronti della squadra

Quando si parte con tante ambizioni, e noi le abbiamo dimostrate chiaramente con gli investimenti fatti, sia in estate sia a dicembre, è normale che si generano determinate aspettative. Quando i risultati vanno a deluderle, chiaramente la piazza di può raffreddare. Io credo che i giudizi definitivi debbano essere dati al termine della stagione. Durante la stagione bisogna lavorare, cercando di gestire momenti positivi e negativi. Ci vuole un grandissimo equilibrio per continuare a lavorare per il nostro obiettivo iniziale, anche quando tutti ci danno per spacciati. Intorno a noi c’è più diffidenza ma noi continuiamo a credere fortemente nel gruppo e nell’allenatore.

Credete in una rapida svolta, quindi, a partire dalla sfida casalinga contro il Baiardo?

La svolta può sempre arrivare e sono sicuro che questa squadra sarà dove merita di stare. Il campionato non ha nessuna formazione che potrà ammazzarlo, l’Imperia è a portata di mano. Vincerà chi ha più equilibrio in tutti i reparti. Se non dovessimo fare, si tireranno le somme a fine anno. Però noi non rinneghiamo niente e siamo convinti che la reazione ci sarà.