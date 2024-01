CAIRESE 1 (35′ Silvestri) vs ATHLETIC CLUB ALBARO 2 (50′ Gaspari, 13′ Revello)

53′ FINISCE QUI! L’Atlhetic Club Albaro espugna Cairo Montenotte, Brin completamente gelato.

50′ Espulso un componente della panchina, intanto D’arrigo lascia il campo a Scimone. Infinite proteste che si condiscono con l’ammonizione a Boschetto.

46′ Ammonito Illardo tra i genovesi. Mariani lo sostituisce per Costa.

45′ Ecco la segnalazione degli 8 minuti prima del triplice fischio. “Assedio nervoso” della Cairese, non c’è stato un momento di serenità in questi secondi quarantacinque minuti.

42′ D’arrigo viene ammonito dall’arbitro, che preannuncia un corposissimo recupero: 8 minuti.

40′ Bandierina del corner da sistemare. Gioco fermo da qualche minuto, ora si riparte in attesa di conoscere il recupero.

37′ Facello ammonito per fallo tattico e dall’altra parte l’arbitro nega un calcio di rigore alla Cairese con Sogno per terra.

34′ Boschetto inseriesce Thomas Graziani per il gemello Gabriel.

33′ Ci prova Sassari ora dal limite, blocca Bartoletti.

29′ Anselmo calcia debolmemente tra le braccia del portiere. I gialloblù ora sono stabilmente in avanti, vogliono riprendere il pareggio ma in campo c’è una confusione abbastanza importante.

26′ Ecco il cambio: Lazzaretti per Sassari, mossa offensiva per provare a riprendere la gara.

24′ Sostituzione per l’Athletic: fuori Zinnari per Donarini. Boschettto sta per inserire Sassari.

22′ Ammonito Donato dalla panchina genovese. Boschetto rumoreggia con l’arbitro insieme allo stadio ma i gialloblù non riescono più ad uscire dalla metà campo dal momento dell’espulsione.

19′ Turone interviene in scivolata su Zinnari. L’intevento sembrava sul pallone ma l’arbitro va verso il numero 11 e sventola il secondo giallo: Cairese in dieci, le proteste si raddoppiano.

16′ Quanto nervosismo in campo, soprattutto dopo i due gol dei genovesi. I gialloblù hanno bisogno di molta calma per poter riprendere un risultato completamente sfuggita di mano.

13′ Passa l’Athletic Club! 2-1 per i genovesi ed il Brin si gela. Gol di Revello dopo un errore difensivo gialloblù, ancora sugli sviluppi di cross.

11′ Sogno svetta di testa da calcio d’angolo con Bartoletti ad intervenire. Sulla respinta la difesa spazza via.

9′ Anselmo avanza in area e mette in mezzo un insidiosissimo pallone in mezzo: Martino spazza in corner sfiorando l’autorete!

5′ Turone viene inserito nel taccuino del direttore di gara: giallo per lui. Calcio di punizione per i genovesi, pallone in mezzo…rete! Gaspari infila Scalvini e pareggia i conti. 1-1 al Brin.

3′ Non è facile giocare la palla sul terreno di gioco del Brin. Ora comunque l’Athletic sembra aver iniziato il secondo tempo con il piglio giusto. Boschetto chiede ai suoi di alzarsi.

Mariani effettua subito un cambio: fuori Caramello per Revello. Inizia la ripresa.

Secondo tempo

45′ Zinnari prova la conclusione da oltre trenta metri. Sulla traiettoria c’è Scalvini che però non impatta visto che la sfera è finita a lato. Sul rinvio dal fondo dell’estremo difesore gialloblù, finisce il primo tempo: 1-0 per la Cairese.

39′ Valbormidesi più “in bolla” dopo il gol del 1-0. I genovesi di Mariani non riescono a proporsi in fase offensiva.

35′ Cairese in vantaggio con Silvestri! Conclusione al limite che si insacca in rete e i gialloblù sbloccano la sfida con l’uomo più pericoloso in questa prima frazione di gioco.

33′ Prima ammonizione del match: a prenderla è il genovese Zinnari.

32′ Palla rubata a centrocampo da Graziani che serve Sogno con un bel filtrante. Sfera che finisce fuori, ma questo è lo spirito che Boschetto vuole vedere dai suoi.

28′ Sulla ribattuta di un calcio di punizione ci pensa Anselmo a calciare in porta: pallone a lato. Tanta Cairese ma altrettanta imprecisione.

25′ Ancora Silvetri a rendersi pericoloso: tiro all’interno dell’area che il portiere ospite devia in corner.

20′ Genovesi nella loro metà campo, la Cairese è stabilmente con il possesso di palla ma manca ancora il guizzo per concludere in porta.

15′ Boschetto chiede calma ai suoi giocatori dalla panchina, soprattutto diminuire le proteste all’indirizzo del direttore di gara. I valbormidesi tengono molto alla gara di oggi.

11′ Silvestri si libera sulla sinistra e calcia dal limite dell’area: pallone fuori non di molto, applaude la tribuna del Brin.

8′ Ancora nessuna occasione da rete da segnalare ma una densità importante a centrocampo. Le squadre devono trovare le prime misure per incidere in zona offensiva, ma per ora è la Cairese che si fa più vedere.

4′ Bella progressione di Gabriel Graziani che va a servire in area Silvestri. Dopo qualche rimpallo, la sfera finisce a Bartoletti.

Partiti alle 15:04 dopo aver sistemato in buco nella porta “lato mare”.

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Tazzer, 4 Boveri, 5 Facello, 6 Lazzaretti, 7 Graziani G, 8 Silvestri, 9 Sogno, 10 Anselmo, 11 Turone. A disposizione di mister Boschetto: 12 Bruzzone, 13 La Rosa, 14 Mariani, 15 Gjauj, 16 Sow, 17 Montano, 18 Sassari, 19 Graziani T, 20 Chiarlone.

Athletic Club Albaro: 1 Bartoletti, 2 Illardo, 3 Zinnari, 4 Di Pietro, 5 Martino, 6 Catterina, 7 Caramello, 8 Gaspari, 9 Gatto, 10 Pagano, 11 D’arrigo. A disposizione di mister Mariani: 12 Sivori, 13 Costa, 14 Donarini, 15 Donato, 16 Lerini, 17 Martinoia, 18 Revello, 19 Scimone, 20 Spadoni.

Terna genovese guidata da Mazzoni, coadiuvato da Biase e Bondi.

Cairo Montenotte. Buon pomeriggio a tutti dallo stadio Cesare Brin. Oggi una gara d’alta classifica valevole per la diciottesima giornata del campionato di Eccellenza. La Cairese ospita l‘Athletic Club Albaro di Alberto Mariani, sesto in classifica ma a soli due punti di distanza. I genovesi sono tra le formazioni più insidiose del campionato, ma la squadra di Boschetto deve necessariamente puntare ai tre punti.

Per correre verso al primo posto, ad oggi occupato dall’Imperia di Buttu, i gialloblù devono cercare di inanellare un’importante serie di risultati utili consecutivi. Con i nerazzurri a +4, e una combattutissima zona playoff, ogni vittoria avrà un peso specifico non indifferente.