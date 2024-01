Eccellenza, Cairese vs Angelo Baiardo LIVE: vietato sbagliare per i gialloblù

CAIRESE 2 (45′ Sassari, 47′ Facello) vs ANGELO BAIARDO 1 (40′ rig Battaglia)

5′ Ammonito Bagnato che interviene in maniera scomposta proprio sill’autore del gol.

2′ Facello! Passa subito in vantaggio la Cairese! Il centrocampista si trova al posto giusto al momento giusto e, dopo la ribattuta da calcio di punizione, insacca: 2-1 Cairese. Fuori Gattiglia per Ivaldi, intanto, il cambio dei genovesi.

Si riparte al Brin!

Secondo tempo

45′ +2′ Finisce la prima frazione di gioco. Cairese e Baiardo negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45′ Sassari! Il pareggio della Cairese! Conclusione da fuori area che si insacca con grande precisione all’angolino sinistro della porta difesa da Piazzi: 1-1 al Brin. Ci saranno due minuti di recupero. Esultanza rabbiosa del numero 7, abbracciato dai suoi compagni.

40′ Calcio di rigore per il Baiardo! Piccardo steso da Scalvini: per l’arbitro non ci sono dubbi. Parte Battaglia…rete! Passano gli ospiti dopo un’ingenuità difensiva dei valbormidesi.

38′ Graziani insacca in rete ma Grandi ferma tutto: c’è stato un fallo di mano.

36′ Anselmo per Sassari dall’altra parte dell’area, che mette in mezzo per Silvestri con il suo tiro che finisce alle stelle.

34′ Fallo di Oliviero su Facello che viene fischiato dall’arbitro. Forse qualche parola di troppo del giocatore genovese, che viene addittura espulso da Grandi: Baiardo in 10!

30′ La traversa di Silvestri è l’unica occasione degna di nota del primo tempo. La Cairese, ora, sta leggermente calando sotto l’aspetto mentale: Boschetto vuole dare una scossa alla squadra.

25′ Gara particolarmente intensa, anche il Baiardo si sta facendo vedere dalle parti di Scalvini.

21′ Sassari ammonito per un fallo a qualche metro dall’area di rigore.

18′ Baiardo ben messo in campo, pochi spazi per la Cairese che però deve trovare qualità nei propri 11: è veramente tanta, il tecnico chiama serenità.

13′ Sogno si riprende dopo essersi accasciato in terra per il dolore. L’attaccante può continuare a giocare, fastidio momentaneo.

12′ Traversa di Silvestri! Sassari mette dietro un ottimo pallone per il numero 10 che calcia con forza: legno scheggiato, brividi per i genovesi.

11′ Graziani lanciato a rete ma Semini alza la bandierina: è fuorigioco. Boschetto vuole mantenere ordine nelle giocate.

6′ Cairese che cerca col palleggio di farsi vedere in avanti. Sassari defilato sulla destra, da esterno. C’è tanta qualità offensiva nella formazione odierna dei gialloblù.

3′ Pescato Zuppiroli all’interno dell’area di rigore. Il numero 7 prova a mettere in mezzo ma Scalvini è attento a bloccare la sfiera.

Dopo il minuto di raccoglimento per Gigi Riva, alle 15:05 c’è il fischio d’inizio!

Primo tempo

Le formazioni ufficiali:

Cairese: 1 Scalvini, 2 Garbarino, 3 Anselmo, 4 Boveri, 5 Gargiulo, 6 Lazzaretti, 7 Sassari, 8 Facello, 9 Sogno, 10 Silvestri, 11 Graziani T. A disposizione di mister Boschetto: 12 Basso, 13 La Rosa, 14 Beltrame, 15 Gjataj, 16 Domeniconi, 17 Bogarin, 18 Graziani G, 19 Chiarlone, 20 Tazzer. Allenatore: Boschetto.

Angelo Baiardo: 1 Piazzi, 2 Borreani, 3 Garbarino, 4 Pascucci, 5 Bagnato, 6 Napello, 7 Zuppiroli, 8 Oliviero, 9 Piccardo, 10 Battaglia, 11 Gattiglia. A disposizione di mister Amirante: 12 Di Terlizzi, 13 Colamorea, 14 Ivaldi, 15 Campanella, 16 Galleri, 17 De Vincenzi, 18 Valente.

Dirige l’incontro Grandi di Novi Ligure, coadiuvato da Hasa e Semini della sezione di Albenga.

Cairo Montenotte. Dopo aver perso la gara casalinga di domenica scorsa contro l’Athletic Club, i gialloblù non possono più permettersi passi falsi se vogliono tentare nuovamente la rincorsa alla capolista Imperia (che conserva un vantaggio di sette punti).

Il campionato è ancora tanto lungo, ma anche oggi il Cesare Brin diventa uno spartiacque per gli obiettivi di classifica della Cairese. Fare proprio lo scontro diretto con l’Angelo Baiardo, questo il focus principale dei valbormidesi per l’ultima domenica di gennaio. Ma anche in chiave playoff è un appuntamento particolarmente importante: i genovesi sono a pari punti (30) e hanno qualità per poterseli giocare fino alla fine.