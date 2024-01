Eccellenza. Cairese ecco il “botto”: il nove è Samuel Hernandez, oggi primo allenamento

Che la proprietà Boveri voglia la Serie D non è da tempo un mistero. E lo dimostrano i fatti visti i tanti innesti anche nel mercato di dicembre. L’ultimo tassello pregiato è il numero nove, la prima punta che manca allo scacchiere quasi perfetto a disposizione di mister Boschetto.

Il club ha messo in moto la rete di contatti creata negli scorsi mesi e ha identificato in Samuel Hernandez il profilo giusto per completare una rosa chiamata ad accelerare. Oggi il primo allenamento in gialloblù, la società è al lavoro per consentirgli il prima possibile di scendere in campo.

Classe 1999, chi lo conosce lo descrive come un “numero 9” classico. Tra l’altro trova altri due argentini, il compagno di reparto Sogno e il difensore Gargiulo. Hernandez proviene Club Social y Atletico Guillermo Brown, formazione della seconda serie del campionato argentino (Primera B Nacional).