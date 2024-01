Eccellenza, bagarre Serie D. Cairese e Imperia ricevono Arenzano e Rivasamba: Campomorone spettatore attivo

Il 2024 non ha voluto farsi attendere dai piani alti della classifica di Eccellenza.

Domenica ci saranno due partite particolarmente importanti all’interno del palinsesto, i quali risultati potrebbero dare un maggiore slancio alla corsa alla Serie D che, probabilmente, sarà molto avvincente praticamente fino alla fine.

Cairese vs Arenzano: la sfida di quota 28

28 sono i punti in classifica delle due formazioni. Da una parte i valbormidesi, una rosa forte e costruita per centrare l’obiettivo promozione. Dall’altra i genovesi di Corradi, sempre ostici da affrontare per via della qualità di un gruppo giovane e preparato.

Un impegno, quindi, non facile per la Cairese che però deve riscattarsi dalla sconfitta interna contro il Taggia per riprendere una corsa elettrizzante. Avessero vinto, i valbormidesi sarebbero primi. Ma non c’è tempo per piangersi addosso: il girone di ritorno sarà fondamentale per la squadra di Boschetto.

Imperia vs Rivasamba: primo allungo o nuova bagarre?

Il poker rifilato alla Golfo Paradiso ha messo l’Imperia davanti a tutti in questa metà di stagione. Pietro Buttu sa cosa voglia dire, avendo vinto la passata edizione con l’Albenga e quest’anno, con i nerazzurri, ha alzato la Coppa Italia d’Eccellenza contro il Rivasamba.

Proprio contro i genovesi ad Ospedaletti (e non ad Andora come di consueto) sarà una partita molto importante in ottica promozione. Certo, sarebbe paradossale pensare ad una partita decisiva con letteralmente tutto il girone di ritorno da giocare. Ma fare un primo allungo sarebbe un bel segnale di forza a tutto il campionato.

Campomorone vs Sammargheritese: biancoblù osservano ma devono vincere

Sette pareggi e ancora nessuna vittoria per la Sammargheritese, battuta 4-1 alla prima giornata proprio dal Campomorone.

Queste sono forse le partite più difficili da preparare per un allenatore. Quando si affronta una formazione di bassa classifica e, al contempo, ci sono degli scontri diretti in contemporanea, ci si può distrarre facilmente. Alessi vuole scongiurare assolutamente questo rischio e sta tenendo alte le motivazioni. La vetta è a portata di mano, bisogna evitare di cadere in ingenuità.

Classifica: Imperia 30; Rivasamba, Campomorone e Cairese 28; Arenzano 26; Angelo Baiardo e Athletic Club 24; Pietra Ligure e Golfo Paradiso 22; Taggia 21; Genova Calcio 20; Voltrese 16; Serra Riccò (-1) 14; Busalla (-1) 9; Sammargheritese e Forza e Coraggio 7.

