Savona. È stata una serata di festa e allegria, ovviamente, ma anche significativa e importante per la città, perché ha segnato il ritorno di Savona nel “giro” dei più importanti Capodanni d’Italia grazie alla presenza di un mostro sacro della musica leggera italiana, Enrico Ruggeri, e, più in generale, della “scaletta” di uno spettacolo strutturato per accontentare i gusti di ogni genere di pubblico.

Piazza Sisto gremita fino al limite della capienza concessa dalle autorità competenti (3000 persone), ma con festa anche nelle vie adiacenti. “Una storia che continua con i grandi della musica leggera”, recitava il video d’accoglienza mostrando le immagini di San Silvestro negli anni d’oro della Darsena, dagli albori con i Buio Pesto a Riccardo Fogli (nel 2007 e nell’ultima edizione del 2016) a Shel Shapiro, Umberto Smaila, Francesco Baccini, Paolo Belli, Matia Bazar, Vittorio De Scalzi fondatore dei New Trolls, Annalisa nel 2013, Roberto Vecchioni, Irene Grandi.

Una coincidenza (o forse no: talento, caparbietà e lungimiranza) vuole che siano due donne le protagoniste principali di questa storia: Wilma Pennino nel 2002 e Elisa Di Padova oggi. Con il filo comune che, oltre alla promozione della città, in questo format ci sia una forte valenza sociale, in modo che tutti, anche chi non può permettersi un viaggio altrove, possano partecipare a un Capodanno davvero grande, con un artista di primo piano.

Quando Enrico Ruggeri ha chiesto al pubblico da dove provenisse, è apparso chiaro che la piazza era formata anche e soprattutto da piemontesi e lombardi, complici probabilmente le seconde case, con qualcuno in arrivo anche da più lontano. È tornato inoltre un indicatore molto significativo, quello della presenza di tanti giovani, evidente quando, nell’ultima parte della serata, è partita la musica elettronica che ha scatenato l’allegria più spontanea.

Un po’ di cronaca. Partenza alle 22 in punto con Fabietto e Rudy Mas in consolle e quel coinvolgimento della piazza che solo Luca Galtieri è capace di assicurare. Il testimone all’ospite d’onore è stato passato ancora da una donna, l’interprete genovese Erica Zanarini, che ha concluso la prima parte della serata con “Mon amour” di Annalisa.

guarda tutte le foto 17



Capodanno in piazza a Savona con Enrico Ruggeri, gli scatti di Enrico Testa

Il concerto di Enrico Ruggeri si è sviluppato prima e dopo la mezzanotte, con apice naturale al momento dell’esecuzione di “Mistero”, brano con cui l’artista ha vinto uno dei due Festival di Sanremo che ha all’attivo.

Tradizionali i pensierini di mezzanotte prima del brindisi collettivo sul palco. Elisa Di Padova ha ricordato appunto che era giunto il momento di riproporre la formula dei Grandi Capodanno, pensiero condiviso dal sindaco Marco Russo, che ha sottolineato il progetto “Mare d’inverno” per destagionalizzare il turismo e portato il “grazie” formale della città a tutti coloro che hanno lavorato per consentire quel risultato. La pioggia durante la giornata e uno scroscio attorno alle 19,30 hanno infatti complicato non poco le operazioni di allestimento e rifinitura. Sul palco è salito anche Evaristo Beccalossi, grande ex del nostro calcio, che con Ruggeri divide la fede nerazzurra.

guarda tutte le foto 24



Capodanno in piazza a Savona con Enrico Ruggeri, gli scatti di Enzo Pugno

Sandro Chiaramonti, autore del progetto dei Grandi Capodanno, ha ricordato i quattro sponsor che hanno reso possibile la manifestazione: Vadogateway, Banca Rocca de Baldi, profumerie Dellepiane e Cooperativa Bazzino: “Aziende piccole e grandi che credono in Savona”.

Centinaia di persone hanno lavorato all’evento, ma non si può non citare il regista delle immagini Massimo Fornasier, Fulvio Cerulli per i maxischermi, che hanno consentito a tutti di vivere più intensamente l’evento, Mauro Gabetta di Petroleum Coop per l’organizzazione logistica, Daniele Guatti con tutti i suoi collaboratori, Marco Dottore per la scelta dell’artista e Fabiana Parlato per il non facile lavoro dietro le quinte di “sincronizazzione” di ciò che avveniva sul palco.

Alle 2 tutti a casa anche se la piazza era ancora gremita, come purtroppo vogliono le regole: dura lex, sed lex.