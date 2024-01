E’ la piccola Darasimi la prima nata del 2024 in provincia di Savona

Savona. E’ una femmina il primo bambino nato in provincia di Savona. La piccola si chiama Darasimi ed è venuta al mondo alle 00.44 presso il punto nascite dell’ospedale San Paolo.

La neonata pesa 4070 grammi ed è in perfetta salute. Il lieto evento è stato ovviamente festeggiato da tutto il personale del reparto.

Alla mamma è stato regalato un ricordo: una impronta dei piedi della piccina. Si tratta di un progetto che prende il via proprio oggi, e che pertanto ha “debuttato” proprio con Darasimi: le impronte dei piedini di ogni bambino nato verranno regalate ai neo genitori come simbolo di augurio di buona vita al neonato (qui i dettagli del progetto).

Darasimi è anche la prima femminuccia ad essere nata in Liguria. Il primo maschietto invece, e primo bimbo in assoluto, a nascere nella nostra regione è Leo Vito, venuto alla luce poco dopo mezzanotte (precisamente alle 00.12) all’ospedale San Martino di Genova. Pesa 3 chili e 980 grammi ed è in perfetta forma.

Poco dopo è toccato a ad Alessio, nato a Imperia alle 00.38, quindi proprio a Darasimi. Il presidente ligure Giovanni Toti ha commentato così l’evento: “Tre nascite nella prima ora di questo 2024 sono di buon auspicio perché ogni bimbo che viene al mondo rappresenta la speranza per il futuro. Auguri alle loro famiglie e benvenuti a tutti i nuovi liguri nati in queste ore. L’immagine di vita e di speranza migliore per iniziare questo nuovo anno. Colgo l’occasione per rivolgere un pensiero e un sincero augurio a tutti i medici, agli infermieri, alle ostetriche. A tutti coloro che anche in queste festività hanno lavorato in prima linea nei nostri ospedali”.

Ricordiamo che su IVG c’è nuova sezione dedicata ai “Nuovi Nati”, un servizio gratuito per far sapere a amici e familiari, attraverso il nostro giornale, la bella notizia della nascita del proprio bambino.