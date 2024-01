Doppio e sesto senso

“Nella struttura cellulare del cervello è localizzato un organo che capta le vibrazioni di pensiero solitamente definite “intuizioni”. La scienza non è stata ancora capace di scoprire dove si situi questo organo del sesto senso, ma ciò non ha alcun rilievo. Resta il fatto che gli uomini ricevono conoscenze accurate da una fonte che non ha nulla a che vedere coi normali cinque sensi. In genere, la mente riceve queste cognizioni quando è sotto l’influsso di grandi stimoli” così scrive in un saggio del 1938 dal titolo “Pensa e arricchisci te stesso” l’intellettuale statunitense Napoleon Hill. Credo di poter affermare, facendo riferimento alla mia comunissima esperienza e a quella delle persone che conosco, che nel quotidiano di chiunque sia possibile vivere fenomeni rinviabili a un senso ulteriore senza dover attendere “l’influsso di grandi stimoli”. Provo a portare qualche esempio a supporto di questa affermazione: a chi non succede di “sentirsi osservato” e poi verificare empiricamente che davvero qualcuno ci stava osservando senza che potessimo vederlo? O il contrario, il nostro fissare qualcuno lo ha indotto a voltarsi verso di noi? Ebbene, pur limitandoci solo a questo esempio, poiché chissà quanti simili eventi potrebbe descrivere ogni lettore, è lecito chiedersi: con quale strumento abbiamo avvertito, percepito, conosciuto un simile fenomeno? A questo interrogativo si possono aggiungere altre interessanti osservazioni: se il nostro linguaggio è determinato dalle nostre esperienze alle quali vogliamo attribuire un nome, perché non esistono termini specifici nell’uso comune per ogni percezione simile a quella descritta? Se il nostro linguaggio non ha strumenti lessicali per indicare un fenomeno, non si corre il rischio di considerare lo stesso come marginale se non addirittura inesistente?

“Se le porte della percezione fossero purificate, tutto apparirebbe all’uomo come in effetti è, infinito” scrive William Blake nel suo saggio “Il matrimonio del cielo e dell’inferno”; senza dimenticare che l’inferno di Blake diviene un topos positivo e liberatorio svincolato da censure etiche, più prossimo alla vera essenza umana, è interessante utilizzare la sua prospettiva per sostenere che il modello culturale e, pertanto, etico nel quale si vive determina la nostra possibilità di percepire e, di conseguenza, di creare un linguaggio adeguato. Ogni percezione censurata sarà inevitabilmente orfana di suono e l’assenza di nome annichilisce la stessa. Che senso può mai avere il termine rosso per un non vedente dalla nascita? Certo non lo avrebbe generato spontaneamente, può acquisirlo come un fantasma tra i suoi pensieri, credo, ma poco altro. Potrebbe magari abbinarlo a una diversa percezione, ma non gli sarebbe molto utile nella comunicazione, mentre gli sarebbe possibile collegarlo concettualmente, che so, sapere che il fuoco è rosso, ma di certo non sarebbe utile alla sua conoscenza del fenomeno; così come può utilizzare un suono che rappresenta il colore per dare un senso a un semaforo. Insomma: ciò che comunemente viene definita realtà è ciò che arriva a noi attraverso i cinque sensi, questo significa che, come nel caso del non vedente, sarebbe altra nel caso fossimo naturalmente privi di uno di questi. Ne segue che non possiamo mai essere certi che la realtà sia ciò che definiamo tale, infatti se fossimo dotati di un senso ulteriore tutto ci apparirebbe diverso e il nostro linguaggio avrebbe bisogno di essere arricchito con altri termini adatti alla nostra esperienza. Specularmente è possibile affermare che un linguaggio inadeguato può condizionare le possibilità di fruire una specifica esperienza.

Espressioni come “ti avverto sotto la pelle” o, tanto utilizzata negli anni settanta, “è una questione di pelle” o, ancora più significativa “sento il tuo dolore”, o la tua gioia, rivelano i limiti e l’ambiguità del linguaggio, il senso del sentire è figlio dell’organo dell’udito, ma le emozioni non emettono suono, le condividiamo con altri mezzi e il termine sentire assume così un senso doppio. È proprio del linguaggio poetico liberare sostantivi, aggettivi e verbi dalla loro gabbia logica che ha per secondino la “vecchia donnaccia ingannatrice” di nietzscheana memoria: “respiro distratto la tua assenza sotto le mie palpebre” può risultare un’espressione del tutto assurda oppure comunicarci un’emozione molto intensa se siamo in grado di ascoltarla e ri-conoscerla nelle segrete del nostro io. Sono convinto che sia indispensabile che le parole conservino una natura diveniente, che le renda vive, plastiche; come potremmo davvero comunicare ricorrendo a mummie rinsecchite e imbalsamate nel tempo? Sia chiaro che questa non deve essere una giustificazione per il pressapochismo dilagante nella comunicazione contemporanea ma, spero, che la precisazione possa essere giudicata pleonastica. In ambito psicologistico si afferma che, oltre alla percezione legata ai sensi, siamo dotati di sensibilità propriocettiva che, non strettamente connessa con uno specifico organo di senso, ci consente di percepire il nostro corpo in relazione allo spazio; in questo caso si può parlare di percezione, cioè di quel fenomeno gnoseologico che organizza più sensazioni a un più alto e complesso livello informativo, ma un’ulteriore possibilità è detta interocettiva e sfuma a un livello diverso da quello logico coscienziale, più intimo e personale. Tornando al senso della vista e alle sue possibilità di metterci in relazione con la realtà, condivido l’approccio di David Le Breton (Il sapore del mondo) quando afferma che “L’occhio non è innocente, arriva di fronte alle cose con una storia, una cultura, un inconscio” con buona pace di tutta la poetica impressionista. Ogni volta che un soggetto osserva un oggetto, non lo vede, lo determina.

“Gustarsi il momento”, “L’odore della paura”, “Il rosso dell’amore”, “Il buio della solitudine”, quante espressioni richiedono l’impiego di termini sdoganati dal loro utilizzo convenzionale, questo perché tutti avvertiamo l’urgenza di dire altro rispetto a quanto il nostro “linguaggio scientifico” ci permette, questo dimostra che noi siamo ben oltre la definibilità di noi concessaci da quel tipo di lessico che, io credo, finisca per divenire funzionale a farci dimenticare la nostra più vera natura. Troppo spesso la parola e la sua organizzazione logico sintattica perdono la funzione servile e utilitaristica per le quali sono state create per assurgere a prigione concettuale e semantica alla quale assoggettarci e omologarci. Al di fuori dei contesti tecnici o burocratici, credo sarebbe opportuno riconquistare il sapore plastico e creativo del linguaggio, comprendere che siamo tutti artisti, l’uomo è “l’animale creativo” per antonomasia, ma questo comporta coraggio e amore, possibilità che vanno scemando velocemente; la cultura contemporanea induce a reputare atto artistico il gesto più banale e omologante, a confondere trasgressione con volgarità, a ridurre l’individuo alla sua funzione o alla sua utilizzabilità relazionale che, tra l’altro, deve essere immediata, effimera e deresponsabilizzata. Molti conosceranno il film Avatar di Cameron, certo ricorderete l’espressione dei Na’vì “Ti vedo”, mi si permetta questo riferimento non convenzionale, ebbene, quel ti vedo è un esempio formidabile di come la parola possa e debba significare ben altro rispetto al suo uso quotidiano. È ovvio che se ti sono davanti io ti veda, ma che ti veda davvero, nel senso Na’vì, è molto raro. Androidi trasparenti e funzionali a un sistema-cultura che non è più a misura d’uomo, stiamo adeguando noi alla banalizzazione del linguaggio e in un sempre più inarrestabile palleggio di responsabilità i due attori, soggetto umano e linguaggio, si trascinano sempre più velocemente nelle paludi del nichilistico impero del banale e dell’omologazione anonimizzante. Sto pensando alla Dichiarazione d’indipendenza degli Stati Uniti e osservo: Certo, tutti uguali, ma uguali a che cosa? e soprattutto, davvero si potrà parlare ancora di libertà e “perseguimento della felicità”?

