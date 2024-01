Dimensionamento scolastico in Consiglio regionale, minoranze: “Massacro per studenti e territori”

Liguria. Il Piano di dimensionamento della rete scolastica ligure e le sue integrazioni al centro del dibattito nella seduta odierna del Consiglio regionale. Nel corso della mattina sono state presentate le relazioni sul provvedimento amministrativo finito tra le polemiche per gli accorpamenti sul territorio.

Davide Natale (Pd – Articolo Uno) nella sua relazione di minoranza ha evidenziato che le modifiche al piano di dimensionamento scolastico non risolvono le criticità già emerse e fatte rilevare in Consiglio dalle opposizioni. I nuovi accorpamenti, dunque, non risponderebbero a vere esigenze didattiche e non sono il frutto di un confronto approfondito con il territorio, con gli amministratori, gli istituti scolastici, i sindacati: “Il dimensionamento scolastico targato Toti-Ferro è il più grande dei pasticci amministrativi che questa giunta ha compiuto da quando si è insediata. Gli accorpamenti presentati non avevano e non hanno nessuna logica didattica e territoriale, ma sono stati dettati solo da interessi politici e numerici. Abbiamo assistito a sindaci e territori che hanno visto i loro istituti spostati dall’uno all’altro con ripercussioni sul percorso di studi degli studenti e altri, come la Città Metropolitana di Genova, che non hanno fatto nessun accorpamento, facendo rischiare il commissariamento della Regione” dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico.

“Neanche però la ciambella di salvataggio offerta nel Milleproroghe, che ha portato da 16 a 12 il numero di scuole da accorpare, ha permesso di riaprire una discussione coinvolgendo scuole e territori: la genialità perversa di questa giunta invece di riaprire il dialogo, ha deciso di premiare chi i compiti a casa non li ha fatti, cioè chi gli accorpamenti non li aveva presentati, penalizzando territori come Spezia e Imperia. Una scelta che su altre province, come Savona, ha creato fibrillazioni anche nella maggioranza, dove con un emendamento ‘boccia Ferro’, i consiglieri regionali Bozzano, Mai e Russo hanno rimandato al mittente gli accorpamenti decisi dalla Giunta nella provincia savonese e ne hanno imposti altri, senza senso”.

“Siamo alla commedia dell’assurdo – aggiunge il vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello – con un finale degno dello spettacolo indecoroso andato in scena da parte del centrodestra. Con questo finale si calpestano ancora una volta i territori, le amministrazioni e le istituzioni scolastiche. Questa giunta non solo ha compiuto scelte senza ascoltare ma ha fatto ancor peggio, così come i tre consiglieri Bozzano, Mai e Russo, ha umiliato quei soggetti che sono stati chiamati in commissione, hanno espresso un loro parere chiaro e incontrovertibile ma nonostante questo è stato votato l’emendamento che boccia l’assessore e affossa due istituti scolastici savonesi. I tre consiglieri, di cui due savonesi, si sono arrogati il diritto a scegliere il futuro di due istituti senza tenere minimamente conto delle osservazioni tecniche avanzate dai diretti interessati. Una scelta sul ridimensionamento fatta a servizio della politica del centrodestra, e non a servizio della scuola, degli insegnanti e degli alunni. I savonesi sono stufi di essere presi in giro da un ex capogruppo che ora vuole apparire come il miglior oppositore della Giunta, ma che rimane in maggioranza, e da un nuovo capogruppo piegato al volere della sua parte politica e non del territorio”.

“Questi accorpamenti – concludono Natale e Arboscello – avranno ripercussioni sul percorso scolastico degli stessi studenti, ma per l’assessore erano importanti i numeri. Peccato che la didattica non può essere tratta in maniera ragionieristica. Licenziare questo piano è un errore colossale e le conseguenze purtroppo le pagheranno docenti e studenti. Stanno massacrando le generazioni future”.

Sergio Rossetti (Gruppo misto-Azione) ha presentato la relazione di minoranza. “Il Dimensionamento 2024-2025 sarà ricordato come un atto imposto dall’alto, costruito solo su logiche ed equilibri politici e partitici. Un dimensionamento determinato dalle prossime elezioni amministrative di giugno, dai rapporti all’interno del centro destra che governa la Regione. Le scelte del dimensionamento non sono state determinate – ha detto – dalle esigenze e dalle potenzialità didattico-formative, dalle progettualità delle singole autonomie scolastiche, dalle caratteristiche sociali e culturali dei territori, dal numero di alunni o dalle distanze tra i plessi dei comprensivi”.

Il consigliere ha espresso forti critiche all’assessore Simona Ferro, “che non ha mai illustrato una propria visione strategica dei processi di riorganizzazione dell’offerta formativa mentre incombono le prescrizioni governative sugli accorpamenti scolastici e un calo demografico pesantissimo nei prossimi cinque anni”. Rossetti ha aggiunto: “La Giunta non ha dato criteri né indirizzi agli enti locali sulla determinazione degli accorpamenti, nella speranza che ipotetici accordi territoriali consentissero di evitare conflitti. Malgrado tutti i savonesi, dirigenti della scuola, Provincia e Comuni abbiano motivato la loro contrarietà – ha aggiunto – l’assessore si ostina a sostenere che questo accorpamento sia fatto d’intesa con il territorio”.

Giovanni Battista Pastorino (Linea Condivisa) nella sua relazione di minoranza ha detto che il piano di dimensionamento scolastico è una delle pratiche più complesse che si è trovato ad affrontare in otto anni di Consiglio regionale: “”L’ennesimo pasticcio della Giunta Toti e, in particolare dell’Assessora alla Scuola Simona Ferro. Si tratta di una delle pratiche più complesse affrontate in otto anni da consigliere. Un iter di approvazione più unico che raro: il Piano è stato approvato in due “tranche”, non entro il 31 dicembre, ed è impugnato dal Governo dello stesso colore politico del governo della Regione. Il Piano inizialmente proposto è stato bocciato e l’Assessora Ferro ha presentato un nuovo Piano in modo affrettato, concordato solo tra Toti e Bucci, alla faccia dei territori, delle famiglie e degli insegnanti e rivelando in maniera evidente che a questa Giunta dei principi educativi e formativi non interessa nulla”.

“A Spezia è stato imposto il numero secco di accorpamenti, la Città Metropolitana di Genova si è completamente disinteressata della questione e problemi di metodo e tempistiche si sono registrati sia a Savona che a Imperia”.

“Un fallimento totale di questa Giunta ma anche dei rapporti interni tra assessora e i consiglieri regionali di maggioranza che già in Commissione hanno sconfessato l’Assessora circa il secondo accorpamento nell’area savonese – conclude Pastorino – Si tenta di rattoppare tutto con la presentazione di un emendamento sulla compensazione nazionale tra regioni circa gli accorpamenti. In realtà, sotto sotto, per quanto tutti i Consiglieri di maggioranza voteranno silenti a favore neanche la maggioranza ha apprezzato il lavoro dell’assessora Ferro”.

Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) nella sua relazione di minoranza ha evidenziato che la discussione nelle Commissioni e in Consiglio quest’anno è andata avanti per mesi, mentre negli anni scorsi per prassi consolidata si riduceva in genere a poche ore. “Quest’anno la combinazione di fattori nazionali, regionali e locali – ha precisato – hanno messo il tema al centro del dibattito istituzionale e gli hanno dato l’importanza che merita, ed è forse l’unico elemento positivo di un iter improvvisato, raffazzonato, disorganico, furbesco che soprattutto a livello dei singoli territori ha connotato la pratica, che invece sarebbe dovuto essere un’occasione delle tante per affrontare in modo sereno e competente una delle aree più significative di nostra pertinenza”.

Secondo il consigliere sono stati fatti molti errori a causa anche a causa della normativa nazionale che ha confinato nella consueta sottovalutazione la componente didattico-formativa della scuola a vantaggio della componente amministrativo-finanziaria e tecnologica, “soprattutto in rapporto all’enorme spreco di risorse e di dotazioni legate al PNRR e alla digitalizzazione di qualsiasi cosa si trovi all’interno delle mura degli edifici scolastici. Gli errori – ha proseguito – non sono errori in senso tecnico, ma semplice incompetenza, applicazione di favoritismi macro territoriali in particolare nei confronti di Genova, applicazione micro-territoriali di logiche di potere amicali tra sindaci, con una emarginazione dalle sedi decisionali di sindaci non amici, procedure assolutamente fuori da una normale dialettica istituzionale e democratica. Ne è conseguito – ha concluso – un grave squilibrio territoriale a vantaggio delle aree di Genova e di Savona”.

“In Liguria, paghiamo il paradosso causato da una destra regionale e nazionale allo sbaraglio: le province (La Spezia e Imperia) che avevano ottemperato nei tempi giusti alla richiesta di accorpamenti si sono visti penalizzare rispetto a quelle (Genova e Savona) che invece non si erano voluti adeguare alle indicazioni del ministero dell’Istruzione. Forse che queste ultime province sapevano che il Milleproroghe avrebbe cambiato le carte in tavola?”. Lo dichiara il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini intervenendo oggi in Aula sulla proposta di deliberazione per la quale il gruppo pentastellato ha annunciato voto contrario.

“Vero che la Liguria raggiunge oggi l’obiettivo minimo dei 12 accorpamenti previsti dal decreto “Milleproroghe”, ma lo fa a scapito di chi aveva a suo tempo rispettato le direttive. Al netto di questa evidente ingiustizia che distingue tra figli e figliastri, restiamo fermamente convinti che gli accorpamenti siano un danno per il sistema scolastico in generale e per l’offerta formativa in particolare, soprattutto in una regione come la nostra dove la dispersione scolastica ha raggiunto la poco invidiabile vetta del 14% (la più elevata del nord Italia). Gravissimo poi che gli accorpamenti siano stati imposti dall’alto senza alcuna condivisione con i territori, gli enti locali, i sindacati, il personale scolastico e le associazioni di genitori”, conclude Ugolini.