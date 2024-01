Dimensionamento scolastico, è ancora polemica: “Il savonese ancora una volta sacrificato”

Savona. Reazioni e ancora polemiche dopo l’approvazione di oggi in Consiglio regionale del piano sulla rete scolastica ligure.

“Oggi la politica regionale ha scritto una bruttissima pagina nei confronti del territorio savonese e della scuola uno dei pilastri civili e sociali del nostro Paese – ha commentato il vice sindaco di Savona Elisa Di Padova -. Con una imbarazzante faciloneria, che cela inadeguatezza ed egoistiche logiche di riposizionamento politico, vengono messi e tolti sulla carta, quasi come fosse un gioco, accorpamenti di scuole in spregio a tutto quello che esse rappresentano: progetti didattici, insegnanti, ragazzi con le loro fragilità e le loro opportunità, famiglie”.

“Senza sottrarsi era stato chiesto il tempo giusto per costruire un progetto che non mettesse in crisi il sistema scolastico sul nostro territorio. Questo viene negato con una scrollata di spalle e un cinismo mortificante. Non si dica che non si poteva: l’approccio di Regione è stato sbagliato e squilibrato. Non serve un pallottoliere per constatare lo sbilanciamento anche numerico del dimensionamento su Genova rispetto al resto della Liguria. Come mortificante è stato il trattamento dei consiglieri regionali di centro destra, soprattutto quelli che dovrebbero rappresentare il nostro territorio, che hanno mostrato tutta la loro arroganza e poco rispetto di fronte alle competenze e al lavoro dei dirigenti scolastici che hanno partecipato con spirito costruttivo all’ultima Commissione regionale. Una bruttissima pagina in cui la Regione si conferma sempre più distante dal nostro territorio” conclude Di Padova.

“Il partito Democratico di Savona insieme a gruppo consiliare esprime netta contrarietà al piano di accorpamento approvato oggi in regione Liguria. Con i nostri amministratori e i nostri rappresentati abbiamo provato in tutte le sedi possibili a evitare questa scelta assurda, un’azione che avrà come unico fine l’indebolimento del tessuto scolastico provinciale” dicono Stefano Martini, segretario comunale PD, e Alessandra Gemelli, capogruppo PD a Savona.

“L’accorpamento che è stato votato dal Consiglio regionale è l’ennesimo schiaffo che la destra da al nostro territorio, specialmente alla città di Savona – rincara Matteo Calcagno, presidente provinciale Italia Viva Savona -. Il Consiglio regionale avrebbe dovuto votare compattamente contro un piano che ha come criterio la logica di accorpamento numerica quantitativa (basata sul numero di studenti) e che come finalità ha solo quella, per l’ennesima volta, del “risparmio” di qualche stipendio da dirigente scolastico e da DSGA. La giunta regionale, invece, avrebbe dovuto rimandare la richiesta a Roma, ai loro amici politici di Governo, e sottolineare che la Liguria, con le sue caratteristiche territoriali, demografiche, infrastrutturali e abitative non poteva essere oggetto di alcun accorpamento deciso da chi, molto probabilmente comodamente seduto al Ministero in Viale Trastevere, non sa neppure dove sia collocata la nostra realtà regionale e le sue oggettive criticità. Altre città ed altre regioni avrebbero potuto assorbire il “budget” di accorpamento”. “Nel caso di Savona, accorpare 4 istituti superiori completamente differenti, senza una logica didattica e formativa che miri al miglioramento delle competenze e delle conoscenze dei nostri ragazzi e ragazze, è una vera violenza innanzitutto verso il loro futuro! Per non parlare delle difficoltà che i docenti dovranno affrontare e le conseguenti ricadute professionali e quindi formative. Si penalizza fortemente il territorio per colpa di una politica incapace e senza coraggio!” conclude Calcagno.

“Ancora una volta si sceglie di penalizzare il mondo della scuola in tutte le sue componenti, studenti, famiglie, lavoratori della scuola – sottolinea la Flc Cgil Liguria -. Tale piano di dimensionamento, come già denunciato in occasione delle precedenti delibere di Consiglio e di Giunta, è stato approvato in violazione delle più elementari regole di trasparenza e correttezza amministrativa, con atti amministrativi carenti, annunciati, ma che non risultano nelle relative delibere”.

Anche i sindacati all’attacco sul piano di dimensionamento scolastico: “La Flc Cgil Liguria ribadisce quindi nuovamente la propria netta contrarietà a questa riorganizzazione della rete scolastica che determina in realtà tagli agli organici dei lavoratori della scuola scolastica, riduzione di posti dei dirigenti scolastici e dei direttori amministrativi e diminuzione complessiva dell’organico del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo, con un evidente peggioramento dell’offerta formativa, delle possibilità di gestione ed aumentando il numero complessivo degli alunni per istituto, creando evidenti disagi e criticità ulteriori alle scuole interessate”.

“La Flc Cgil Liguria rileva e denuncia la modalità esclusivamente ragionieristica, priva di qualunque considerazione e rispetto del ruolo della scuola pubblica, della più totale mancanza di consapevolezza delle criticità che si causeranno, senza alcuna valutazione del danno complessivo e del peggioramento netto per la vita degli studenti e dei lavoratori delle scuole coinvolte, mentre la scuola avrebbe bisogno di reali investimenti, di maggiori risorse di organico, di più tempo scuola”.

“Continueremo nella opposizione a questo scellerato piano di dimensionamento, non escludendo nessuno degli strumenti legali e politico sindacali a disposizione per limitare la portata di questi provvedimenti” conclude il sindacato.

“A seguito di un lungo dibattito, iniziato alle 11 del mattino, a sorpresa, anche la maggioranza (consiglieri Mai, Bozzano, Russo) avevo presentato un nuovo emendamento (poi trasformato in Ordine del giorno) facente leva sul principio di compensazione: emendamento che, per onestà intellettuale era già sul tavolo dell’opposizione (relatore Consigliere Pastorino) ma che è stato bloccato per l’arrivo di una nota scritta a quattro mani dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, dott. Ponticiello e dalla Direzione Generale Formazione Istruzione e Lavoro della Regione Liguria, Dott.ssa Cristina Zanni” aggiunge poi Anief Liguria.

“Sostanzialmente questa nota ha posto un veto alla possibilità di avvalersi del principio di compensazione, richiesto a gran voce dalla Provincia di Savona, che aveva fatto propri i suggerimenti del sindacato Anief Liguria”.

“Dispiace che maggioranza e minoranza, pur avendo recepito entrambe il principio della compensazione interregionale proposto da ANIEF Liguria, non siano riuscite a trovare un accordo bipartisan per approvare l’emendamento e quindi fare il bene della scuola ligure, rinviando di un anno ulteriori accorpamenti” conclude.