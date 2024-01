Dieci nuove parrruche per le pazienti oncologiche della Breast Unit dell’ospedale San Paolo di Savona

Savona. Dieci nuove parrucche per il reparto di Oncologia dell’ospedale San Paolo. Sono state donate questa mattina dalla Lilt di Savona alla brest unit del nosocomio savonese.

Il presidente della Lilt Savona, Marcello Brignone ha spiegato: “Il nostro motto è prevenire e sensibilizzare alla prevenzione a partire dagli stili di vita e dalla lotta al fumo. Poi ci occupiamo di prevenzione secondaria con diagnosi accerelate e ci prendiamo cura del malato oncologico per migliorare le condizioni di vita del paziente anche con visite psico oncologiche gratuite e psicologi formati”. La sede è in corso Mazzini 7, interno 1.

“Ringraziamo la LILT per questo dono che ci permette di venire incontro alle richieste ditante nostre pazienti. Le parrucche che riceviamo oggi saranno messe a disposizione di quelle donne in terapia che non possono permettersi l’acquisto di una parrucca e allo stesso tempo le aiuteranno a superare il trauma della perdita di capelli” ha spiegato il dott. Benasso “Nel percorso di presa in carico del nostro team multidisciplinare non manchiamo di considerare le ricadute psicologiche ed i vissuti emotivi legati alla malattia o agli effetti secondari delle terapie”

Il reparto ora ha a disposizione una trentina di parrucche. Le pazienti in cura per un tumore al seno possono chiedere una parrucca che viene data in comodato d’uso gratuito. Concluso il percorso di terapia, la parrucca viene riconsegnata al reparto rigenerata.

Nel 2023 i tumori maligni al seno sono stati 275. “Negli ultimi anni l’età media delle donne colpite da questo tumore si è abbassata – ha evidenziato uno dei due medici chirurghi della brest unit – colpiva donne medio anziane, invece ad oggi operiamo donne che hanno 35-37 anni con bambini piccoli o adolescenti”.

L’ospedale offre anche uno psicologo per seguire i pazienti e i familiari.