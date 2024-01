Dialetto e proposta di doppia denominazione per vie e piazze, Grande Liguria: “Esiste già da molto tempo”

Liguria. “Basterebbe girare per Pietra Ligure per scoprire che la doppia dicitura delle vie in Ligure e Italiano esiste già da molto tempo”.

Inizia così la replica di Grande Liguria alla proposta del consigliere regionale della Lega e presidente della seconda commissione salute e sicurezza sociale Brunello Brunetto in relazione alla doppia denominazione (in italiano e in ligure) per vie e piazze della Liguria.

“Risale al mandato da sindaco di Daniele Negro e di Giacomo Accame entrambi sindaci eletti nella Lega nord negli anni 1997/2003, – hanno aggiunto da Grande Liguria. – È sempre stato un cavallo di battaglia della Lega Nord Liguria la tutela del dialetto Ligure ricordo che alcuni consiglieri fecero interventi in dialetto Ligure nei vari consigli comunali, iniziative osteggiate da tutti gli altri partiti”.

“Fa piacere che qualcuno nella giornata dedicata pensi di recuperare il nostro dialetto, che non solo debba avere le strade e piazze, indicate con il dialetto del luogo, ma andrebbe insegnato nelle scuole per non perdere le nostre radici. Speriamo che alle parole seguano i fatti”, hanno concluso.