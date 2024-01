Danza paralimpica, gli atleti savonesi pronti per i campionati italiani

Loano. Inizia il countdown per un’importante competizione di danza sportiva. Domenica 28 gennaio al PlayHall di Riccione si svolgeranno anche per il settore paralimpico i Campionati Italiani Assoluti, che decreteranno chi farà parte del Club Azzurro 2024, quindi chi rappresenterà l’Italia nelle competizioni internazionali.

Come riporta Sabrina Rossi per Quilianonline, per il settore paralimpico ci saranno esibizioni per la danza in carrozzina, la Wheelchair, unica specialità riconosciuta al momento a livello internazionale. Gare di Solo, Combi, Danze Standard, Latino americane, Freestyle show dance e Conventional. Quest’ultimo è un insieme di cinque balli in Solo, due di Danze Standard e tre di Latino americane, quasi una improvvisazione su musiche riguardanti questi stili.

Il quilianese Edo Pampuro sarà in prima linea in qualità di giudice per questa importante manifestazione. Scenderanno in pista nel pomeriggio l’atleta paralimpica quilianese Chiara Bruzzese nel Combi, categoria Freestyle, insieme al compagno ballerino Carlo Froi, e successivamente in Solo, sempre categoria Freestyle. Saranno accompagnati e incoraggiati dalla coreografa quilianese Emilia Briano, che sempre con molta passione, grinta e cuore li prepara, allena e segue in tutto il loro percorso. Gareggeranno per la prima volta agli Assoluti, sempre allievi di Emilia Briano, anche l’atleta paralimpico Matteo Dante insieme a Sofia Targani.

“Siamo in dirittura di arrivo, ci sarà una grande competizione e quindi belle gare – dichiara la coreografa Emilia Briano -. Hanno incorporato come l’anno scorso anche le carrozzine elettroniche e per la prima volta gareggeranno agli Assoluti Matteo Dante e Sofia Targani. Ancora non esiste una categoria specifica per questa specialità. Chiara e Carlo sono preparati, ieri abbiamo fatto la penultima prova e domani sarà l’ultima… cercherò di farla più tranquilla possibile senza affaticarci troppo, ormai sono pronti. Abbiamo cambiato musica, rivisitato la coreografia che abbiamo presentato ai mondiali anche per dare più valore a Chiara… il tempo per la preparazione era poco. Si stanno perfezionando e piano piano, anche con nuovi passi e prese, diventeranno sempre più capaci. Come tecnico ce la sto mettendo tutta per i miei allievi, specialmente per la loro soddisfazione personale. L’emozione è tanta, andremo lì con l’intento di divertirci un sacco!”.

Parteciperanno a questa competizione, dopo tanti sacrifici e preparazione, anche l’atleta paralimpico savonese Simone Capelli in Solo e nel Combi, categoria Freestyle, con la compagna Federica Benvenuto, dopo la riabilitazione e il recupero dovuto all’infortunio al piede di settembre dello scorso anno. La coppia savonese inoltre fa parte della World Dance Liguria di Genova e da quest’anno sarà seguita dalla maestra Lorella Brondo di Loano.