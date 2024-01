Danneggiato l’impianto antincendio dell’Aurelia bis: chiuso il tratto da e per Alassio per consentire i lavori

Alassio-Albenga. Disagi da e per Alassio questa mattina, complice la chiusura obbligata dell’Aurelia Bis nel tratto alassino.

Si è resa necessaria dopo l’incidente avvenuto nella serata di ieri (15 gennaio), che ha avuto come conseguenza il danneggiamento dell’impianto antincendio situato nella lunga galleria che conduce all’ingresso di Alassio.

Era già stata chiusa ieri ma riaperta in serata. Oggi, in mattinata, il nuovo stop per consentire i lavori di riparazione.

Al momento, stando a quanto riferito, l’Aurelia bis è percorribile da Albenga verso Garlenda e Villanova e viceversa, mentre è interdetto appunto il tratto da e per Alassio.

La speranza è che le operazioni possano concludersi entro metà-tarda mattinata.