Dal 9 al 12 febbraio pellegrinaggio a Lourdes con l’Unitalsi

Savona. Dal 9 al 12 febbraio la sottosezione di Savona Varazze dell’Unitalsi Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali organizza un pellegrinaggio a Lourdes in occasione del 166esimo anniversario delle apparizioni mariane. Il programma prevede la partenza nella serata del venerdì in pullman da Savona.

Il sabato prima colazione in autogrill, arrivo nella cittadina occitana intorno alle ore 9 e sistemazione in hotel. Successivamente si terrà il saluto alla grotta di Massabielle e la santa messa. Dopo il pranzo, sempre in hotel, si potrà omaggiare la Vergine con le proprie devozioni personali, seguite dall’adorazione e dalla processione eucaristiche. Dopo la cena sarà possibile partecipare alla processione “aux flambeaux”.

La domenica ancora prima colazione in albergo e si potrà partecipare alla santa messa e alle funzioni religione previste per la celebrazione della festa per l’anniversario. Pranzo e cena saranno nuovamente in hotel, dopodiché si ripartirà per le località d’origine: anche il viaggio di ritorno sarà notturno. Il lunedì ultima colazione in autogrill e arrivo in mattinata. Per ulteriori informazioni occorre contattare il numero di telefono 3349336752 o scrivere un’e-mail all’indirizzo savona@unitalsiligure.it.