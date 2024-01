Crisi Suez, preoccupazione nel savonese: “Conseguenze sui porti, temiamo una fiammata dei costi delle materie prime”

Savona. Anche nel savonese si temono le ripercussioni sull’economia della crisi di Suez. Il conflitto in Medio Oriente si è esteso con gli attacchi di Regno Unito e America alle basi degli Houthi in Yemen. Questo comporta per le navi la circumnavigazione dell’Africa aggiungere circa 10 giorni di navigazione ed extra costi di bunkeraggio fino a un milione di euro per ogni viaggio tra Asia e Nord Europa. Per arrivare a Genova i giorni extra sarebbero 15.

Nel 2023 (periodo gennaio-novembre) i traffici da Genova via Suez (Far East, Middle East, Oceania e East Africa) hanno rappresentano circa 10 milioni di tonnellate su 44 milioni di tonnellate, pari al 22% del totale. Dal punto di vista del trasporto contenitori transita da Suez oltre il 40% dei traffici pari a circa 1.000.000 di TEU (unità di misura del traffico container twenty-foot equivalent unit). Il mercato di riferimento interno dei Ports of Genoa è quello del Nord Italia, quindi import/export italiano verso paesi extra Suez.

Sono circa 5 i servizi settimanali che collegano Genova e Far East con navi con capacità compresa tra i 13.000-15.000 TEU. A dicembre si è registrato il mancato approdo di 4 navi contenitori causa allungamento rotta. Le navi al momento sono confermate ma si temono, come già avvenuto nel caso COVID, fenomeni di congestione alternati a periodi di bassa operatività. Si tratta di un aspetto che va a sommarsi a una tendenza già in atto a causa della ristrutturazione (concentrazione) di alcuni servizi da parte delle maggiori compagnie armatoriali. Le rotte via Suez con Middel east e Far east sono le rotte principali dei porti del sistema portuale del Mar Ligure Occidentale (Genova, Savona Vado Ligure).

“Ci aspettiamo tra poco una fiammata dei costi delle materie prime e dei semilavorati che arrivano dalla Cina”, ha commentato il direttore di Unione Industriali Alessandro Berta. Il direttore dell’Unione Industriali Alessandro Berta ha detto: “Aumenta il costo dell’imbarco/sbarco e si dilatano i tempi di consegna dei beni, le consegne ora sono fissate a 30-45 giorni salvo ritardi dovuti alla crisi del mar Rosso. Giò ora c’è il blocco di alcune produzioni in Italia e in Europa. In particolare le conseguenze potrebbero esserci sul traffico marittimo e sul porto“.

Autorità Portuale sottolinea che il mercato di riferimento dei porti liguri dovrebbe essere al “sicuro”: “Anche in uno scenario di crisi prolungata, il mercato interno del Nord Italia pare difficilmente aggredibile dai porti nord europei che, viceversa, sarebbero favoriti nel mantenere l’attuale ruolo dominante sulle aree del centro Europa che gli scali del sistema hanno iniziato a servire e che, in prospettiva, rappresentano potenzialmente uno dei nostri principali fattori di sviluppo. Gli effetti del fenomeno sono ancora difficilmente valutabili o quantificabili, almeno nel medio termine. Restano ferme le considerazioni sulla natura del mercato di riferimento, particolarmente radicato, la cui aggressione richiederebbe un rilevante sforzo nella riorganizzazione della catena logistica”.

Il Commissario di Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Piacenza, commenta: “Le navi che non passano dal Canale di Suez dovranno circumnavigare l’Africa allungando il viaggio di circa 15 giorni per raggiungere i porti del Mediterraneo e questo avrà un effetto sostanziale sui costi dei beni perché aumenteranno i noli, i costi dei combustibili e delle polizze assicurative. Dal lato della puntualità dei servizi marittimi ci attendiamo, così come era successo anche nel periodo dell’emergenza COVID, momenti di forte congestionamento in banchina con una conseguente riorganizzazione della logistica e del lavoro portuale alternati invece a momenti di bassa operatività. Occorrerà essere in grado di gestire al meglio questa criticità per limitare il più possibile ripercussioni negative a lungo termine.”

“Le ripercussioni sicuramente ci saranno, ma ora è ancora prematuro“, ha detto il direttore dell’Autorità Portuale di Savona Paolo Canavese.

A subire conseguenze, quindi, potrebbero essere i porti e il traffico container. Il settore dell’automotive, che già vive un periodo di stagnazione, apprende con timori i nuovi scenari geopolitici mondiali. Come spiega il segretario di FIM CISL Simone Mara, “per ora sono soltanto notizie non certo positive che non incidono sul processo produttivo. Sia per Continental che Bitron, le due aziende savonesi del comparto, hanno principalmente fornitori dell’Unione Europea e per l’export si affidano al trasporto su gomma. Ci auspichiamo che la situazione vada presto migliorando, se così non fosse potrebbero esserci lievi difficoltà nei prossimi mesi, ma per fortuna, da ciò che si percepisce oggi, non rilevanti”

Stessa situazione per la grande distribuzione, Coop Liguria rassicura che la crisi non dovrebbe toccare il portafoglio dei consumatori.