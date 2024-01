Liguria. Era il 13 gennaio 2012. Alle 21.45 minuti e 7 secondi, la Costa Concordia naufragò contro gli scogli dell’isola del Giglio. Sono passati ormai dodici anni da quello che si è rivelato uno dei peggiori disastri navali della storia italiana. Ripercorriamo insieme quella drammatica vicenda, che è costata la vita a 32 persone e ha generato infinite polemiche, specie per la sua causa primaria, un futile “inchino” rivelatosi fatale.

LA NAVE

Varata il 2 settembre 2005, aveva un’anima ligure: costruita infatti dai cantieri navali della Fincantieri di Genova Sestri Ponente, ebbe Savona come proprio home port, e proprio dalla città della Torretta partì sia per la sia prima “grande crociera inaugurale” (il 15 luglio 2006) sia per quella ultima, maledetta tratta del gennaio 2012. E proprio Savona era la sua destinazione la notte del naufragio.

Fu battezzata “Concordia” per fare riferimento all’unità e alla pace fra le nazioni europee. I suoi tredici ponti avevano i nomi di altrettanti Stati europei (Olanda, Svezia, Belgio, Grecia, Italia, Gran Bretagna, Irlanda, Portogallo, Francia, Germania, Spagna, Austria e Polonia). Al momento della sua entrata in servizio diventò l’ammiraglia della flotta di Costa Crociere: in quel momento era la più grande nave della marina mercantile italiana (fu soppiantata da una nave gemella, Costa Serena, nel 2007). Poteva vantare per prima la costruzione del più grande centro benessere a bordo di una nave da crociera. Oltre a Serena ebbe altre tre gemelle: Costa Pacifica, Costa Favolosa e Costa Fascinosa.

IL NAUFRAGIO

Il 13 gennaio 2012 la nave salpa dal porto di Civitavecchia, diretta a Savona. All’altezza dell’Isola del Giglio il comandante, Francesco Schettino, per accontentare la richiesta del maitre di bordo la cui mamma vive al Giglio. decide di fare il celebre “inchino”: una pratica messa in atto da tanti bestioni del mare, ma questa volta qualcosa va storto. La nave infatti passa troppo, davvero troppo vicino all’isola e, nonostante il mare piattissimo, urta lo scoglio delle Scole che ne squarcia lo scafo per 70 metri di lunghezza sul lato sinistro della carena. A bordo, in quel momento, 4.229 persone, di cui 3.216 passeggeri e 1.013 membri dell’equipaggio.

Schettino lancia il may day solamente 50 minuti dopo, quando la situazione si aggrava. Quasi tutti i passeggeri vengono tratti in salvo: la maggior parte grazie alle lance di salvataggio, mentre alcune altre centinaia di persone, rimaste bloccate a bordo dopo il rovesciamento, vengono recuperate impiegando motovedette ed elicotteri. Ma 32 persone non ce la fanno e muoiono nel naufragio, scivolate per i corridoi attraversati da torrenti d’acqua gelida e trasformati in trappole mortali. Trenta corpi saranno poi recuperati nei giorni successivi al disastro (fino a marzo 2012); gli ultimi due dispersi vengono ritrovati a ottobre 2013 (con le operazioni di raddrizzamento per la rimozione della nave) e nel novembre 2014, durante i lavori di smantellamento nel porto di Genova.

guarda tutte le foto 15



Costa Concordia, al via smantellamento e recupero del relitto: l’operazione durerà 22 mesi

Schettino, ancora in divisa, scende dalla nave quando molti passeggeri sono ancora a bordo e si rifiuta di tornarci: viene fermato e portato in carcere.

LA TESTIMONIANZA

Pochi giorni dopo la tragedia Elena Serra, una loanese allora 29enne imbarcata proprio su Concordia con il ruolo di commissario di bordo con la qualifica di terzo ufficiale, aveva rivissuto la tragedia dal suo punto di vista. “Quando la nave è sbandata, intorno alle 21,40, ero in ufficio – raccontò a IVG – Non ho avuto paura”. Poi i sette fischi lunghi del segnale di emergenza, la lunga attesa al ponte quattro: “La zattere erano tutte piene. Io so che l’equipaggio non sbarca prima“. E così è rimasta fino alle 4 di notte. “Abbiamo i gradi, dobbiamo dimostrare di meritarceli“. Proprio per questo, durante i due giorni all’hotel “Fattoria La Principina” Elena si era data da fare per cercare di aiutare chi doveva rientrare a casa.

“Ricordati che siamo una squadra, mi diceva un ammiraglio della Costa Crociere” ricordava Elena. E allora il comandante Francesco Schettino? “Se ci sono venti persone disperse vuol dire che una parte della squadra non ha funzionato bene”, la risposta secca senza voler aggiungere altro. Quella notte Elena ha telefonato almeno cinque volte al ponte 8, quello di comando, e “non c’era nessuno”.

Due anni fa una coppia savonese aveva ripercorso ai microfoni di IVG.it quei drammatici momenti nel decennale del naufragio.

IL PROCESSO (di Katia Bonchi)

Nel 2017 la Cassazione ha confermato per Schettino la condanna a 16 anni di reclusione: dieci per omicidio plurimo colposo e lesioni colpose, cinque per naufragio colposo, uno per abbandono della nave. La compagnia, così come Schettino, saranno condannati anche al risarcimento dei parenti delle vittime, dei feriti, dei naufraghi e delle istituzioni (ma il gruppo Costa Crociere aveva già risarcito 2.623 passeggeri e 906 membri dell’equipaggio con 85 milioni di euro).

Francesco Schettino “avrebbe potuto ripristinare la rotta programmata e in ogni caso gli errori e le omissioni attribuiti ad altri ufficiali non furono in alcun modo decisivi, né tanto meno tali da ingannare il comandante sullo stato della navigazione” della Costa Concordia che si stava dirigendo verso gli scogli delle Scole a poche centinaia di metri dalla costa dell’isola del Giglio. Così la Corte di Cassazione, 5 anni dopo il naufragio, ha confermato la condanna dell’ex comandante a 16 anni di reclusione per omicidio colposo plurimo e naufragio, quest’ultimo con “colpa cosciente”. Per i giudici infatti le incomprensioni con il timoniere indonesiano Jacob Rusli Bin che, come è emerso chiaramente dalle registrazioni della scatola nera, per ben due volte non capirà i comandi facendo virare la nave dalla parte opposta, non tolgono nulla alla responsabilità del comandante che decise manovra e rotta (non rispettando quella tracciata dal cartografo di bordo per avvicinarsi ulteriormente all’isola), una manovra definita dai giudici “spericolata” e “tenendo una rotta e una velocità del tutto inadeguate”.

Ma le responsabilità dell’ex comandante, che si trova tuttora nel carcere di Rebibbia, vanno ben oltre la manovra che portò al naufragio. Anzitutto il ritardo nel dare l’allarme di emergenza generale: alle 21.50 o al più tardi alle 22,00 il comandante aveva saputo dai suoi uomini che motori e generatori erano andati e la nave era persa, ma ha colpevolmente temporeggiato e tale ritardo – scrivono i giudci “ha assunto un evidente rilievo causale nella morte di 32 persone”. Se infatti le scialuppe fossero state calate subito, visto che “l’inclinazione della nave non fu immediata”, non ci sarebbero stati morti. A tutto questo si aggiunge l’abbandono della nave, insieme ad alcuni ufficiali mentre molti passeggeri erano ancora a bordo e, “nonostante le sollecitazioni a tornare a bordo (del comandante Gregorio de Falco) per coordinare i soccorsi, rimase sugli scogli della Gabbianara”. Su questo gli Ermellini hanno precisato che il dovere di mantenere il comando nello stato di pericolo non comporta che il comandante affondi, sempre e comunque insieme alla sua nave, ma “lo obbliga ad affrontare il pericolo incombente sulle persone a bordo, fino a quando l’esercizio del comando abbia concreta utilità”.

Oltre a Francesco Schettino, l’inchiesta sul naufragio ha visto indagate altre 5 persone, che hanno tutte patteggiato la pena. La pena più alta è stata quella per l’allora capo dell’unità di crisi di Costa Crociere Roberto Ferrarini (2 anni e 10 mesi con la condizionale per omicidio plurimo colposo e lesioni colpose plurime): è con Ferrarini che Schettino perderà parecchi minuti preziosi in due diverse telefonate e Ferrarini sarà il primo a cui dirà immediatamente dell’impatto senza invece avvertire soccorsi e capitaneria di porto. Un anno e 11 mesi sono stati patteggiati dal vice di Schettino, il primo ufficiale Ciro D’Ambrosio, e un anno e sei mesi per il terzo ufficiale Silvia Coronika. Il timoniere Jacob Rusli Bin, che sbagliò la manovra e dovette correggerla due volte, ha patteggiato un anno e otto mesi.

Patteggiamento con condizionale a due anni e sei mesi anche per il commissario di bordo Manrico Giampedroni, colui che fu considerato da molti passeggeri l’eroe della Concordia perché per ore cercò di portarli da un lato all’altro della nave ormai inclinata per raggiungere le scialuppe finché una porta non gli si aprì come una botola facendolo precipitare nel ristorante con una gamba rotta e incapace di muoversi. Fu salvato dai vigili del fuoco dopo 36 ore, ultima persona a uscire viva dalla nave, ma questo non è bastato a esimerlo dalle responsabilità di un’organizzazione dei salvataggi che ha portato alla morte di 32 persone. Meno di un mese fa, il 27 dicembre 2021 il tribunale civile di Genova, con una sentenza che potrebbe fare scuola, ha riconosciuto anche la responsabilità della società Costa Crociere, che dovrà risarcire un naufrago della Costa Concordia per lo stress post naufragio. Il Tribunale ha condannato Costa Crociere a risarcire Ernesto Carusotti, assistito dal Codacons, con 77 mila euro per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del naufragio, e a pagare 15.692 euro di spese legali.

IL VIDEO DEL RELITTO SOMMERSO

Al termine delle indagini, viene deciso di raddrizzare la Concordia e portarla a Genova per la demolizione (dopo un serrato “duello” con Piombino). E a pochi giorni da quella decisione arriva un video realizzato dai sommozzatori dei carabinieri che mostra per la prima volta il mondo sommerso del relitto della Costa Concordia.

Il video inedito rivela al mondo un universo spettrale, congelato nel tempo in profondità, immagini che ricordano le sequenze di apertura del film Premio Oscar 1997 “Titanic” di James Cameron. I sommozzatori si immergono in profondità per circa 280 metri: le immagini mostrano nel dettaglio la struttura della nave, inquietanti scale sommerse nel mare, oggetti alla deriva e mobili dimenticati nel silenzio dell’acqua.

Il video è un’istantanea del panico che ha colpito ultimi momenti della Costa Concordia. Nelle ultime sequenze, uno dei sommozzatori dei carabinieri riemerge dall’acqua torbida per ritrovarsi dentro l’enorme atrio centrale della nave, che si trova al di sopra della linea di galleggiamento. Sopra di lui, ascensori che salgono verso la luce del sole e murales a rivestire le pareti.

LA DEMOLIZIONE A GENOVA

Per la Liguria e Genova, la vicenda di Costa Concordia non è stata solo sinonimo di disastro: è stato proprio nei cantieri navali del capoluogo ligure, infatti, che il gigante di acciaio – 50 mila tonnellate – è stato smontato, demolito e in gran parte riciclato. Il tutto dopo le operazioni propedeutiche di strip out messe in atto al Giglio, per alleggerire la nave e trasportarla a Genova con i rimorchiatori oceanici Resolve e Blizzard.

La nave arrivò al porto di Pra’ all’alba del 27 luglio 2014, dopo 4 giorni di navigazione, in una giornata insolitamente gelida per essere estate (il nostro giornale raccontò in tempo reale tutto le fasi del suo arrivo). Poi è stata spostata alle riparazioni navali dei cantieri San Giorgio. A maggio la nave è arrivata a “fondo scafo”. Le operazioni di pulizia dei fondali all’Isola del Giglio si sono concluse ufficialmente nel maggio 2018.